Il Ministro Abodi difende Sinner: “Anche le eccellenze hanno momenti difficili, siamo sempre con lui”

Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, è intervenuto a margine del primo avioraduno dell’Aero Club d’Italia parlando degli esami che Jannik Sinner ha sostenuto presso l’ospedale San Raffaele di Milano. “Anche le eccellenze assolute hanno bisogno di controlli, fa parte della cultura di tutti noi capire quali sono le condizioni di salute – ha detto il Ministro -. A quel livello, con l’intensità degli impegni è anche normale che ci possano essere di momenti di presa di respiro”. Abodi ha voluto rinnovare stima e vicinanza al numero 1 del mondo, nonostante la delusione del Roland Garros 2026: “Pensiamo positivo e aspettiamo che torni in campo per un appuntamento importante come Wimbledon, siamo sempre con lui sia che perda sia che vinca”.