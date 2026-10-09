Masters 1000 Shanghai 2026, Djokovic subito eliminato: avanza Hurkacz

È già finita la corsa di Novak Djokovic al Masters 1000 di Shanghai 2026. Reduce dal titolo conquistato all’Atp 500 di Pechino, il numero 102 della sua carriera, Nole si è arreso all’esordio a Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e 27 minuti di gioco. Complice qualche problema fisico, il 24 volte campione Slam ha tenuto botta fino al 4-4 del parziale d’apertura prima di perdere il servizio nel decimo game per concedere il set al polacco. Nel secondo Djokovic ha invece opposto poca resistenza e, mantenendo il vantaggio del break arrivato nel quarto game, Hurkacz ha staccato il pass per il terzo turno dove affronterà Lorenzo Musetti o Yi Zhou.

La situazione nella Race

Con questa sconfitta si complica la situazione nella Race per Djokovic. Il serbo, in nona posizione, sarebbe al momento qualificato alle Nitto ATP Finals di Torino visto il forfait di Jannik Sinner, che ha deciso di chiudere anzitempo la sua stagione. A quota 2.840 punti, alle sue spalle Nole dovrà però difendersi soprattutto da Alex de Minaur, Rafael Jodar, Taylor Fritz e Jakub Mensik ma anche da Tommy Paul, Brandon Nakashima e Felix Auger-Aliassime, tutti vicinissimi al serbo in termini di punti e tutti ancora in corsa a Shanghai.