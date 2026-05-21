Anche Sinner celebra Monfils al Roland Garros: data, orario e diretta tv dell’evento “Gael & Friends”

Il Roland Garros ha pensato a qualcosa di speciale per celebrare l’ultima volta di Gael Monfils a Parigi. L’organizzazione ha infatti annunciato un evento dal nome “Gael & Friends” al quale prenderà parte, tra gli altri, anche il numero uno al mondo Jannik Sinner. Sarà possibile seguire la diretta a partire dalle 19:30 di giovedì 21 maggio sul canale YouTube ufficiale del torneo.

“La FFT ha dato carta bianca a Monfils e ai suoi amici per organizzare una serata eccezionale sul Philippe-Chatrier – si legge nel comunicato -. ‘Gaël & Friends” promette di essere un evento divertente e festoso, un mix di tennis, musica e intrattenimento. Il francese, che quest’anno disputerà il suo ultimo Roland-Garros, sarà affiancato dai presentatori Matt Pokora e Paul de Saint-Sernin, dal famoso DJ Martin Solveig e dal rapper e ballerino Franglish. È prevista anche la partecipazione di importanti stelle del tennis francese e internazionale“.