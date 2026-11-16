Flavio Cobolli, durante il suo match di esordio alle ATP Finals 2026, riceve il supporto speciale anche dell’amico Matteo Berrettini. Il finalista di Wimbledon 2021, infatti, è presente nel box al fianco dell’allenatore e papà, Stefano Cobolli, e del capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri.
Supporto speciale per Cobolli anche sugli spalti, dove le telecamere hanno inquadrano la coppia Fabio Fognini – Flavia Pennetta e il tennista classe ’95, Lorenzo Sonego. Il semifinalista degli Internazionali d’Italia 2021, originario di Torino, non fa mancare la sua presenza accanto al connazionale, impegnato nel prestigioso “Torneo dei Maestri” per la prima volta in carriera.
A great ovation for Matteo 💚
Italian star @MattBerrettini enjoying the show in Turin.
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— ATP Tour (@atptour) November 16, 2026