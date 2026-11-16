ATP Finals 2026: Alcaraz comincia forte e spazza via Tiafoe in due set

Carlos Alcaraz comincia con il piede giusto, anzi perfetto: il suo cammino alle ATP Finals 2026 di Torino si apre con la vittoria su Frances Tiafoe per 6-2 6-2. Lo spagnolo, che non hai mai alzato l’ultimo trofeo della stagione ATP, sa benissimo che deve trattare questa edizione come una grande occasione, soprattutto vista l’assenza di Jannik Sinner, e la concentrazione con la quale ha gestito il match d’esordio lo conferma. Da annotare dunque una vittoria in due set e con pochi game persi, dato molto importante in un formato a gironi all’italiana come quello delle Finals in cui, in caso di classifica finale con uno o più giocatori in parità per numero di vittorie, saranno i game e i set vinti a fare la differenza.

I due conosceranno il nome del loro prossimo avversario al termine della partita in programma non prima delle 20:30 nella giornata di lunedì 16 novembre tra Daniil Medvedev e Flavio Cobolli, gli altri due membri del gruppo Ivan Lendl. Alcaraz sfiderà il vincente di questo match, mentre Tiafoe attende lo sconfitto.

A proprio agio?

La fasciatura al ginocchio dello spagnolo non è sembrata il segnale di un problema fisico ingente: Alcaraz si è mosso bene per tutto il match e non ha mai fatto smorfie o tradito insoddisfazione per la propria performance. Dall’altro lato, Tiafoe ha avuto enormi difficoltà a entrare in partita dal punto di vista emotivo, prima che tecnico. Per quanto lo statunitense dia la sensazione di avere tanta fiducia in sé stesso e voglia del grande palcoscenico, le ATP Finals sono un’occasione unica, dove la mancanza di esperienza non fa sconti, nemmeno a uno showman come Frances.

Il tutto prima ancora di pensare al livello proposto da Alcaraz, che in questo caso è stato in linea con le sue migliori prestazioni indoor in carriera, non ultime quelle all’ATP 500 di Vienna e al Masters 1000 di Parigi di poche settimane fa, solo il secondo e il terzo titolo vinti ‘al chiuso’. E dire che i precedenti potevano essere incoraggianti per lo sfavorito: aldilà della vittoria ottenuta su un Alcaraz neanche 18enne al ‘500’ di Barcellona nel 2021, gli ultimi due scontri sono finiti al quinto set per lo spagnolo, ma con diverse opportunità per Tiafoe di prendere abbrivi decisivi, sempre però sfuggiti, sia nella semifinale dello US Open 2022, il primo Slam vinto da Alcaraz, che al terzo turno di Wimbledon 2024.

La differenza di livello base sarebbe potuta essere colmata dall’entusiasmo, da un gioco all’arrembaggio e da una brutta giornata di Alcaraz. L’ultima opzione non si è mai realizzata e la prima è stata difficile da sfruttare vista l’emozione della prima volta, mentre il gioco d’attacco e le chiusure a rete sono una delle poche cose che hanno funzionato per Tiafoe, quando gli è stato concesso.

Le parole dal campo

Intervistato a caldo, Alcaraz si è espresso sul periodo di forma che lo ha portato alla decima vittoria consecutiva, una novità per lui in questa fase di stagione: “Non mi sono mai sentito così bene nel periodo indoor, sono molto contento di quello che ho fatto finora. Non ho mai vissuto un anno come questo, con così tanto tempo senza giocare”. Un fattore potenzialmente decisivo, facendo di necessità virtù: “Per questo arrivo carico, con tanta fame e ambizione di vincere”.

E poi qualche parola sul suo avversario: “La fatica fatta in passato con Frances mi ha aiutato oggi. Ho preparato bene il match tatticamente, ho provato a spingere subito per fagli capire che sarebbe stata una partita difficile. Sono contento e spero di riuscire a continuare così”.