Doppio ATP Finals 2026: Bolelli e Vavassori sconfitti all’esordio da Granollers/Zeballos

In attesa dell’esordio di Flavio Cobolli nel singolare, Simone Bolelli e Andrea Vavassori non riescono a siglare la prima vittoria italiana alle Nitto ATP Finals 2026. Gli azzurri perdono nel primo match del Gruppo Mark Woodforde contro lo spagnolo Marcel Granollers – vincitore del torneo nel 2012 con il connazionale Marc Lopez – e l’argentino Horacio Zeballos, già finalisti a Torino nel 2023. 6-4 6-4 il punteggio in favore delle teste di serie numero 3 che in 1 ora e 18 minuti superano gli italiani, autori di una buona prestazione aldilà del risultato finale. Dall’altra parte della rete perfetti lo spagnolo e l’argentino, mai in difficoltà sui propri turni di servizio, se non per il break subito in apertura d’incontro, e bravi a sfruttare le poche occasioni concesse da Bolelli e Vavassori.

Il bolognese e il torinese, al loro ultimo torneo insieme, affronteranno le seconde teste di serie del tabellone, ovvero l’americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, in un match che potrebbe essere già decisivo ai fini della qualificazione. Gli azzurri, semifinalisti nella passata edizione delle Finals, sono avanti 2-1 negli scontri diretti grazie alle vittorie in questa stagione nei Masters 1000 di Miami e Roma, seguite dalla netta sconfitta ai quarti di finale dello US Open.