WTA Finals 2026, Errani e Paolini ci provano ma non basta: Siniakova e Townsend si prendono il titolo

Sara Errani e Jasmine Paolini ci hanno provato, ma non è bastato. Le campionesse olimpiche si arrendono in due set a Taylor Townsend e Katerina Siniakova, che si impongono con il punteggio di 6-4 6-3 al termine di una partita di doppio di altissimo livello. Le azzurre, protagoniste di un buon avvio, hanno tenuto testa a due avversarie particolarmente insidiose, pagando però alcuni passaggi a vuoto e soprattutto le difficoltà in risposta.

L’approccio alla partita delle due italiane è positivo. Errani e Paolini partono con il piede giusto e riescono a portarsi avanti sul 4-2, dando l’impressione di poter indirizzare il set. Townsend e Siniakova, però, reagiscono immediatamente, alzano il livello e infilano quattro game consecutivi, ribaltando il parziale e chiudendolo sul 6-4. Un primo set che lascia un po’ di rammarico alle azzurre, capaci per lunghi tratti di esprimere un ottimo tennis, ma punite dalla solidità delle avversarie al servizio: le due hanno infatti vinto oltre l’80% dei punti con la prima, rendendo complicato il lavoro in risposta delle italiane.

Nel secondo parziale Errani e Paolini provano a rimanere agganciate alla partita, riuscendo inizialmente a contrastare il ritmo imposto dalle avversarie. Le azzurre lottano su ogni punto e cercano di trovare soluzioni per mettere in difficoltà una coppia che, però, sembra avere sempre una risposta. Non manca anche un pizzico di sfortuna in alcuni momenti delicati, ma Townsend e Siniakova si dimostrano complessivamente superiori, soprattutto nella gestione degli scambi e nei momenti decisivi. La svolta arriva sul 5-3, quando le avversarie trovano il break che indirizza definitivamente il set, chiudendo poi sul 6-3.

Una prestazione di grande spessore da parte della coppia formata da Townsend e Siniakova, capace di fare la differenza nei momenti chiave. Prima della sfida, i precedenti vedevano le due avversarie in vantaggio per 2-1 nei confronti diretti contro Errani e Paolini.

Le parole di Sara Errani e Jasmine Paolini

Errani esordisce con sportività dopo la sconfitta: “È stata una settimana davvero speciale per noi. È stato bellissimo giocare qui al è stata una grande opportunità poter giocare davanti a tutti voi e ci piace molto vedere che c’è ancora tanta gente presente anche dopo un’intera settimana di torneo. Voglio ringraziare tutta l’organizzazione: è stato tutto molto semplice e ben organizzato, quindi grazie. E ovviamente voglio ringraziare Jasmine, soprattutto per tutto quello che abbiamo fatto insieme in questi ultimi due mesi. Abbiamo giocato tantissime partite, ottenuto molte vittorie e siamo arrivate direttamente da un periodo molto intenso, con giornate lunghissime. Abbiamo provato in tutti i modi a qualificarci direttamente per questo torneo e alla fine ce l’abbiamo fatta. È stato un evento fantastico. Grazie anche al nostro team, che ci supporta ogni settimana. Abbiamo sempre ricevuto da voi il massimo sostegno. Grazie a tutti e speriamo di rivedervi presto, a marzo”.

Successivamente Paolini ha aggiunto: “Ci avete dato coraggio e ci avete sostenuto tantissimo per tutta la settimana. È particolare venire a New Wells in un periodo diverso dell’anno rispetto a quello a cui siamo abituati, soprattutto per il tennis femminile. Congratulazioni a Taylor e a Caterina per la vittoria. Non c’è molto altro da aggiungere: siete incredibili, ve lo meritate. Godetevi questo momento insieme al vostro team. E infine, voglio ringraziare tutti quanti per il supporto che ci avete dato durante questa settimana”.