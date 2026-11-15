ATP Finals 2026: Ferrero presente nel box di Shelton

Juan Carlos Ferrero è presente nel box di Ben Shelton per il match d’esordio dello statunitense alle ATP Finals 2026. Shelton esordisce sul campo centrale della Inalpi Arena di Torino contro Arthur Fils che, insieme a Alexander Zverev e Rafa Jodar, compone il “Gruppo McEnroe”.

Pochi giorni prima dell’inizio del torneo, il neo allenatore del classe 2002 aveva negato la propria presenza nel box già per il “Torneo dei Maestri”. Sarà la prima partita ufficiale di Ferrero al fianco di Shelton, anche se già nel corso del Masters 1000 di Parigi 2026 lo spagnolo era stato in contatto con il papà e allenatore di Ben, Bryan Shelton.