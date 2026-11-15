ATP Finals 2026, Zverev: “Non penso al record contro i top 10, negli Slam sono stato il migliore”

Il tedesco si è soffermato anche sul proprio bilancio contro i giocatori attualmente presenti nella Top 10, interrompendo di sua iniziativa la domanda di un giornalista per dire la sua su come i risultati vadano letti alla luce dei cambiamenti avvenuti nel corso della stagione: “Posso dire qualcosa sul record contro i Top 10? Sei erano contro Jannik e lo leviamo, uno contro Carlos e le altre non me le ricordo . La Top 10 è cambiata moltissimo quest’anno. Se guardi i miei score contro i Top 10 di oggi sono tutti positivi, sono avanti. Non mi dà motivazione extra questa cosa . Ho giocato una stagione fantastica. Ci sono stati tanti giovani che sono saliti dalla Top 25 alla Top 10, e la classifica è cambiata molto. In questo senso ho un buon record con loro “.

Alexander Zverev comincia con una vittoria il proprio percorso alle ATP Finals 2026 di Torino . Il tedesco ha superato Rafael Jodar con il punteggio di 6-4 6-4, mostrando una buona solidità nei momenti decisivi e conquistando il primo successo del girone. Al termine della partita, in conferenza stampa, ha espresso soddisfazione per il livello espresso: “Sono felice della prestazione. Ho iniziato abbastanza bene, prenderò questo di buono, visto che era un giocatore difficile da incontrare”.

La stagione e il confronto con i rivali

Zverev ha rivendicato il valore del proprio rendimento negli ultimi dodici mesi, arrivando a definirsi il giocatore più competitivo della stagione, pur riconoscendo il peso degli infortuni che hanno condizionato Sinner e Alcaraz. “Sicuramente ho avuto la miglior stagione di tutti anche se devo considerare con rispetto che Sinner e Alcaraz sono stati infortunati. A livello Slam, che sono i tornei che considero i miei obiettivi, sono stato il migliore di tutti. Nei Masters 1000 non c’è dubbio di quanto abbia fatto bene Jannik che non ha perso un match. Complessivamente, se penso ai 12 mesi, sono stato il migliore di tutti“.

Una maggiore leggerezza a Torino

Il tedesco ha poi spiegato di aver vissuto con maggiore leggerezza l’appuntamento torinese rispetto al Masters 1000 di Parigi dove la pressione legata al nuovo status di numero uno e gli impegni mediatici avevano complicato la preparazione: “La differenza tra oggi e Parigi è che adesso sono numero uno da due settimane. A Parigi poi c’è anche un sacco di lavoro media extra, tante cose ti arrivano addosso, devi gestirle e non ho potuto pensare bene al tennis. Qui mi sono sentito più leggero e mi sono divertito a giocare a tennis oggi”.