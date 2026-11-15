Zverev e le ATP Finals, con numeri da record raggiunge Rafa Nadal

La vittoria contro Rafael Jodar all’esordio alle ATP Finals 2026 permette ad Alexander Zverev di aggiungere un altro risultato significativo al proprio percorso nel torneo. Con il successo per 6-4 6-4 sul giovane spagnolo, il tedesco ha raggiunto quota nove stagioni con almeno una vittoria alle Finals, eguagliando Rafael Nadal in una classifica che misura la continuità di rendimento nella competizione riservata ai migliori giocatori dell’anno.

La classifica delle stagioni con almeno una vittoria

Zverev entra così in un gruppo ristretto di giocatori capaci di ottenere almeno un successo alle ATP Finals in almeno nove diverse stagioni. Davanti a lui ci sono Roger Federer, leader della graduatoria con 17 stagioni, e Novak Djokovic, secondo con 15. Seguono Boris Becker, Ivan Lendl e Pete Sampras, tutti a quota 11, mentre il tedesco raggiunge Nadal a nove. Il dato non considera il numero complessivo di partite vinte o di titoli conquistati, ma la continuità con cui ciascun giocatore è riuscito a ottenere almeno una vittoria nel torneo nel corso della propria carriera.

Di seguito la statistica completa.

17 – Roger Federer

15 – Novak Djokovic

11 – Boris Becker, Ivan Lendl, Pete Sampras

9 – Alexander Zverev, Rafael Nadal