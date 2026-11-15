Zverev e le ATP Finals, con numeri da record raggiunge Rafa Nadal

La classifica delle stagioni con almeno una vittoria
Zverev entra così in un gruppo ristretto di giocatori capaci di ottenere almeno un successo alle ATP Finals in almeno nove diverse stagioni. Davanti a lui ci sono Roger Federer, leader della graduatoria con 17 stagioni, e Novak Djokovic, secondo con 15. Seguono Boris Becker, Ivan Lendl e Pete Sampras, tutti a quota 11, mentre il tedesco raggiunge Nadal a nove. Il dato non considera il numero complessivo di partite vinte o di titoli conquistati, ma la continuità con cui ciascun giocatore è riuscito a ottenere almeno una vittoria nel torneo nel corso della propria carriera.
Di seguito la statistica completa.
17 – Roger Federer
15 – Novak Djokovic
11 – Boris Becker, Ivan Lendl, Pete Sampras
9 – Alexander Zverev, Rafael Nadal