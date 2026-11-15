Svitolina risponde a Sabalenka: “Spero solo che nei nostri prossimi match ci sia rispetto”

È arrivato un altro episodio, forse l’ultimo, della coda mediatica dovuta allo scivolone di Aryna Sabalenka accaduto durante il match contro Elina Svitolina nel girone delle WTA Finals 2026 di Indian Wells. La bielorussa, in difficoltà nella partita e più in generale in questa fase di stagione, non ha avuto l’autocontrollo di ignorare i tifosi ucraini che coglievano ogni opportunità per disturbarla tra un punto e l’altro, supportando la loro connazionale con molta foga: solo una delle piccole conseguenze del tragico conflitto russo-ucraino intensificato nel 2022. A quel punto Sabalenka si è lasciata andare a qualche insulto di frustrazione che ha destato molte polemiche visto l’uso della nazionalità di provenienza dei tifosi a condire gli epiteti poco lusinghieri.

La reazione di Svitolina

Sabalenka si è poi scusata, specificando che la sua reazione, definita da lei stessa eccessiva, era appunto diretta al gruppo di tifosi e non alla sua avversaria, una toppa troppo piccola per il buco. È poi arrivato anche un commento di Svitolina, che si è detta cosciente della situazione: “Molti ucraini vengono a vedermi con le bandiere del nostro Paese e vogliono che vinca, soprattutto in quella partita. Abbiamo giocato tante volte contro: lei ha i suoi tifosi e io ho i miei, e ogni incontro è diverso. Ho visto quello che è successo perché sono sui social media, ma spero soltanto che le partite tra noi vengano rispettate. In alcuni dei precedenti incontri che abbiamo disputato, infatti, ho ricevuto commenti poco piacevoli sui social“.

A livello tennistico, almeno questa settimana, l’ultima risata spetta a Svitolina, che dopo aver vinto il match con Sabalenka per 6-3 3-6 6-1, ha preso un grande abbrivio che l’ha portata a battere anche Linda Noskova (6-2 6-1). Ora aspetta Mirra Andreeva in finale, in programma non prima delle 21.00 italiane nella serata di domenica 15 novembre.