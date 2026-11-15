ATP Finals, apprensione per Vavassori: infiammazione al quadricipite destro

Qualche preoccupazione per il doppio italiano alle ATP Finals. In vista del match d’esordio, in programma domani contro la coppia formata dal britannico Neal Skupski e dallo statunitense Christian Harrison, arrivano segnali da monitorare sulle condizioni fisiche di Andrea Vavassori.

Il piemontese sta infatti facendo i conti con un’infiammazione al tendine del quadricipite destro. Per precauzione, gli è stato applicato un tape nella zona del ginocchio, apparso fasciato durante le attività odierne. Al momento la situazione non sembra destare particolare preoccupazione, ma le sue condizioni saranno da valutare in vista dell’esordio di domani, quando farà coppia con Simone Bolelli.

Resta da capire in quali condizioni fisiche Vavassori si presenterà all’appuntamento.