Shelton esalta Ferrero: “Un grande allenatore, può aiutarmi a crescere in ogni aspetto”

Le parole di Ben Shelton, rilasciate ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il tennista statunitense ha tracciato un bilancio della propria stagione, parlando degli obiettivi per il futuro e della nuova collaborazione con Juan Carlos Ferrero.

Shelton ha analizzato il proprio percorso di crescita, soffermandosi sui progressi compiuti e sugli aspetti del gioco su cui deve ancora lavorare: “Mi darei un sette, sette e mezzo. Devo anche riconoscere di aver raggiunto obiettivi importanti, ma credo che ci sia ancora moltissimo lavoro da fare”. Tra i miglioramenti evidenziati anche quello in risposta: “Penso che la mia risposta al servizio sia migliorata, anche se i lavori sono ancora in corso“.

L’ambizione è quella di arrivare ai vertici del tennis mondiale e competere per i titoli più prestigiosi. “L’obiettivo finale è sempre quello di arrivare al vertice del tennis e competere per vincere gli Slam, ma questo può succedere soltanto se ti concentri sul lavoro di ogni giorno, sui piccoli miglioramenti, sul rendere il tuo gioco sempre migliore”, ha spiegato lo statunitense.

Tra i temi affrontati anche il nuovo capitolo della sua carriera, che lo vedrà affiancato da Juan Carlos Ferrero. Shelton ha speso parole importanti per il suo prossimo allenatore, sottolineandone le qualità tecniche e umane: “Credo che Juan Carlos sia un grande allenatore, così come è stato un grande giocatore. È un genio del tennis. Porta un’energia molto positiva. Penso che possa aiutarmi in tutti gli aspetti del mio gioco e anche nella mentalità che porto in campo”.

Un contributo che potrebbe rivelarsi prezioso anche sulla terra rossa, superficie sulla quale l’americano vuole continuare a migliorare. Shelton si è detto inoltre entusiasta della possibilità di vedere lavorare insieme Ferrero e suo padre, Bryan Shelton, già da tempo al suo fianco: “Non vedo davvero l’ora di vedere la collaborazione tra lui e mio padre, mentre continuiamo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Cominceremo subito dopo le Finals”.