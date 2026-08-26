US Open 2026: Wawrinka ci sarà, wildcard concessa dopo il ritiro di Kypson

Stan Wawrinka parteciperà allo US Open 2026. Dopo essere stato escluso dalla lista delle wildcard concesse dall’USTA, scatenando il polverone mediatico per la dubbia decisione, il tennista elvetico ha ottenuto il tanto agognato accredito per il main draw grazie al ritiro per infortunio di Patrick Kypson, a cui era stata concessa proprio una delle otto wildcard. Il vincitore di Flushing Meadows nel 2016 prenderà parte, quindi, al tabellone principale nel suo ultimo atto in un torneo Slam prima del ritiro. La last dance di “The Man”, che tutti aspettavano, alla fine ci sarà. E quale miglior palcoscenico della Grande Mela per chiudere la carriera (quantomeno a livello Major).

“Sono incredibilmente entusiasta di accettare la wildcard per lo US Open 2026 e non vedo l’ora di tornare a competere davanti al pubblico di New York“, ha commentato Stan, che potrà finalmente dire addio al pubblico statunitense, qui dove conquistò il suo terzo (e ultimo) titolo Slam.