US Open 2026: le sorelle Williams tornano come wildcard in doppio

ella Ancora una volta loro. Ancora una volta Venus e Serena. Le sorelle Williams torneranno insieme sul campo da tennis allo US Open 2026, dopo aver ricevuto una wildcard ed essere state accreditate nel main draw del torneo. Due volte campionesse a Flushing Meadows (1999 e 2009) e un bottino totale di ben 14 titoli Major conquistati insieme. I numeri delle figlie di Richard parlano da soli e danno una dimensione di ciò che sono riuscite a fare le due sorelle del tennis, tanto in singolo quanto in doppio.

Non sono più i tempi d’oro in cui il cognome Williams splendeva alto nel circuito WTA e nell’albo dei principali tornei in giro per il mondo. A 44 anni (per Serena) e 46 (per Venus), lo spettro del ritiro è ormai dietro l’angolo e il primo turno a Flushing Meadows di quest’anno potrebbe essere l’ultima partita insieme sul grande palcoscenico. A Cincinnati sono tornate dalla stessa parte della rete dopo quasi quattro anni di assenza, ma il loro ritorno non è stato di certo quello sperato (eliminate da Marta Kostyuk e Peyton Stearns al super tie-break). Nella Grande Mela le “Sister Act” dovranno godersi gli ultimi istanti insieme della loro trionfante carriera da doppiste. L’immenso calore e affetto del pubblico faranno da cornice, con la speranza di un’ultima grande, magica cavalcata che possa protrarsi il più a lungo possibile.