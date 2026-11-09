Ferrero ammette: “Shelton deve avere coraggio, strano pensare a come battere Alcaraz”

Juan Carlos Ferrero, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, ha parlato del suo ingresso nel team di Ben Shelton e del recente passato al fianco di Carlos Alcaraz. L’allenatore spagnolo ha ammesso di aver già lavorato parzialmente per il suo nuovo giocatore “Nella settimana di Parigi aiutavo Ben e Bryan a preparare le partite dal punto di vista tattico”. Nella capitale francese Shelton ha perso la finale dell’ultimo Masters 1000 stagionale proprio contro Carlos Alcaraz (7-6(5) 7-5). A tal proposito, Ferrero ha dichiarato in modo sincero: “È stato strano tifare contro Carlos, era la prima volta che dovevo pensare a delle soluzioni da usare contro di lui. Non contro di lui personalmente, ma per contrastare il suo gioco”.

Nonostante un’ottima prestazione, Shelton non è riuscito a sconfiggere Alcaraz. L’allenatore spagnolo ha prontamente analizzato ciò che è mancato al proprio giocatore: “A Parigi è mancata un po’ di decisione. Gioca in modo molto aggressivo e mette pressione, ma le occasioni vanno sfruttate. Nei momenti in cui ha avuto le sue opportunità non ha preso le decisioni corrette e non è stato coraggioso quanto avrebbe dovuto”. Ferrero ha poi aggiunto: “Allo US Open era stato più coraggioso in quei momenti“. Nella semifinale di “Flushing Meadows”, infatti, Shelton ha sconfitto Alcaraz dopo 4 ore e 28 minuti di battaglia con il punteggio di 6-7(7) 6-1 6-3 1-6 7-6(10).

Punti da migliorare

L’allenatore classe 1980 ha ammesso di avere già le idee chiare sugli aspetti da migliorare nel gioco dello statunitense: “L’ordine è una delle cose di cui ha bisogno: deve sapere quale arma utilizzare in ogni momento, attualmente gli sfuggono molti punti che sarebbero relativamente alla sua portata.”. In questa sfida sportiva Ferrero non sarà solo. Difatti, affiancherà Bryan Shelton, padre e allenatore di Ben.

“Suo padre e io dovremo aiutarlo a comprendere meglio il tennis: quando ti trovi in una determinata posizione devi giocare da una parte, in un’altra situazione devi fare una certa cosa. Io lo definisco saper utilizzare bene le informazioni fornite dai propri colpi e sviluppare correttamente il “gioco invisibile”. Ben non ha ancora automatizzato questi aspetti”, ha proseguito il vincitore del Roland Garros 2003. Idee chiare anche sugli obiettivi concreti: “Certamente vincere uno Slam, è un giocatore che non si pone limiti. Non considera lontana la possibilità di vincere un Major e pensa in grande. Migliorando alcune aree del suo gioco, avrà buone possibilità di competere alla pari con i migliori”.

Tra passato, presente e indiscrezioni

Nonostante l’accordo sia ormai ufficiale, Ferrero ha detto che molto probabilmente non sarà nel box di Shelton già alle ATP Finals (15-22 novembre): “È ancora un’incognita, ma non penso sarebbe una buona idea entrare adesso nel box e iniziare a dargli indicazioni. Non sarebbe appropriato farlo nell’ultimo torneo dell’anno senza avere mai lavorato prima con lui. È una questione di buon senso“.

L’allenatore spagnolo ha poi speso belle parole nei confronti di Alcaraz. L’attuale numero 3 del mondo, infatti, ha recentemente parlato bene del suo ex coach, senza alimentare polemiche per il nuovo incarico. “Mi fa molto piacere che Carlos provi questo nei miei confronti. È bello e significativo, perché dimostra che apprezza il lavoro svolto e sente di avere imparato molto – ha commentato Ferrero – Gli sono grato anche per il fatto che pensi che Ben possa imparare da me”.

Infine, un retroscena su un contatto con Rafa Jodar: “Sì, ho parlato con suo padre, soprattutto del ragazzo e del suo modo di giocare. In questo momento, però, credo avessero intenzione di seguire un’altra strada. Non ho assolutamente alcun problema e gli auguro il meglio”.