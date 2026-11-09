Jim Courier entusiasta per Norman nel team di Sinner: “Ingranaggio che si incastrerà alla perfezione”

Jim Courier non ha dubbi: Magnus Norman è la scelta perfetta per sostituire Darren Cahill sulla panchina di Jannik Sinner, al fianco di Simone Vagnozzi. Lo statunitense (58 settimane in vetta al ranking tra il 1992 e il 1993) è intervenuto nel podcast “Off Court with Greg”, condotto dall’ex tennista britannico Greg Rusedski. Courier ha detto: “Credo che Magnus Norman sia perfettamente coerente con l’atmosfera del team di Sinner: non cerca pubblicità, vuole lavorare bene con grandi giocatori”.

Ingresso perfetto

Il 4 volte campione Slam ha approvato con entusiasmo la scelta dell’italiano: “Se Vagnozzi è l’aspetto tecnico del puzzle, Cahill era più lo stratega con tanta esperienza. Norman sembra un ingranaggio che si incastra alla perfezione“. Secondo Courier, l’ex allenatore di Stan Wawrinka ha una caratteristica in particolare che lo renderebbe ideale per aggiungersi alla squadra di Sinner: “È quel tipo di allenatore che non vuole la fama, ma cerca di aiutare realmente il proprio giocatore”.

Infine, Coruier ha concluso: “ “Norman è in cima alla lista di chiunque cerchi un ottimo allenatore, complimenti a Sinner per essere riuscito a convincerlo”. Ex numero 2 del mondo e finalista del Roland Garros 2000, Norman è stato a più riprese nel team di Wawrinka. Lo svizzero ha riscosso i successi più importanti della carriera proprio negli anni trascorsi assieme al neoallenatore di Sinner.