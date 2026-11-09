WTA Finals, Errani e Paolini partono col piede giusto: “Siamo contente della vittoria ma bisogna pensare alle prossime”

Dopo il successo all’esordio alle WTA Finals di Indian Wells, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raccontato le sensazioni al termine della sfida contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend, seconde teste di serie del torneo. Le azzurre sono riuscite a ribaltare una partita complicata, imponendosi in rimonta con il punteggio di 4-6 6-1 10-8 e conquistando una vittoria importante per iniziare al meglio il loro cammino.

A prendere per prima la parola è stata Sara Errani, che ha analizzato le difficoltà incontrate soprattutto nel primo set: “Sapevamo di non aver giocato al meglio, io personalmente non mi sono sentita bene nel primo set. Abbiamo solamente detto di rimanere lì concentrate, cariche, aggressive e siamo riuscite a far girare la partita”.

Successivamente è intervenuta Jasmine Paolini, che ha sottolineato il valore delle avversarie e la necessità di guardare già ai prossimi impegni: “Sono partite tutte da giocare e vedremo come andranno le prossime. Certo, loro sono una coppia fortissima, sia quando giocano insieme sia da separate, lo hanno dimostrato. Siamo contente della vittoria, però bisogna pensare alle prossime avversarie“.