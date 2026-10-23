ATP Bruxelles, il torneo cambia casa nel weekend: il motivo è curioso

L’ATP 250 di Bruxelles si prepara a vivere il suo ultimo weekend in un impianto diverso da quello che ha ospitato le prime giornate del torneo. A partire dai quarti di finale, infatti, il campo centrale si è spostato dal Palais 12 al Palais 5, all’interno del Brussels Expo. Una soluzione resa necessaria dagli impegni musicali previsti nell’arena principale, che nel fine settimana sarà occupata da alcuni concerti.
Il calendario degli spettacoli ha imposto agli organizzatori di cambiare scenario proprio nel momento in cui la competizione entra nella sua fase più importante. Il Palais 12, sede degli incontri fino a giovedì, ospiterà sabato l’esibizione del rapper francese PLK, domenica quella del duo Djadja & Dinaz e lunedì il concerto dei Duran Duran.
Il trasferimento, già previsto prima dell’inizio dell’evento, ha portato il torneo nel Palais 5, situato a circa 500 metri dal precedente impianto. I giocatori si ritrovano così a disputare le partite decisive su un campo centrale differente, con tribune più capienti e una cornice nuova anche per il pubblico televisivo.
Nel frattempo, il tabellone ha definito gli accoppiamenti delle semifinali: da una parte Francisco Cerúndolo affronterà Tallon Griekspoor, dall’altra Arthur Fils se la vedrà con Jan-Lennard Struff.