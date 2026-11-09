Riedi rompe il silenzio: “Ho tentato il suicidio”. La confessione del tennista svizzero

Ci sono partite che si giocano lontano dai campi da tennis, senza pubblico e senza un tabellone a raccontarne il risultato. Leandro Riedi ha deciso di raccontare una delle sfide più difficili della propria vita, condividendo sui social una confessione particolarmente delicata. Il 24enne svizzero ha rivelato di aver tentato il suicidio il 21 giugno 2024, scegliendo di parlarne per richiamare l’attenzione sull’importanza della salute mentale.

Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, il numero 245 del ranking ATP ha raccontato di aver convissuto per diverso tempo con ansia e attacchi di panico. Una sofferenza interiore che, come ha spiegato, non era facilmente riconoscibile nemmeno dalle persone che gli stavano accanto. “Per molto tempo ho sofferto di ansia, attacchi di panico e di una lotta interiore che la maggior parte delle persone intorno a me non riusciva nemmeno a percepire”, ha scritto Riedi, spiegando di non voler entrare nei dettagli di quanto accaduto.

Fondamentale è stato il sostegno ricevuto durante il percorso di recupero. Il tennista ha riconosciuto l’importanza dell’aiuto professionale, della vicinanza dei propri cari e del lavoro svolto su se stesso. Oggi, fortunatamente, la situazione è cambiata: “Sono estremamente orgoglioso di poter dire che quei pensieri sono scomparsi. Sono sinceramente felice, grato di essere ancora vivo e guardo con entusiasmo a tutto ciò che il futuro ha in serbo per me”.

Un’esperienza che ha modificato anche il suo modo di interpretare lo sport e i suoi risultati. “Ho imparato che le vittorie e il successo hanno pochissimo valore se non si sta bene con se stessi. La mia salute, la mia felicità e la mia vita saranno sempre al di sopra di qualsiasi altra cosa”, ha aggiunto il giocatore svizzero.

La sua carriera, intanto, è stata accompagnata da numerose difficoltà fisiche. Tra operazioni, infortuni e periodi lontano dai campi, Riedi ha dovuto affrontare diversi ostacoli. Una situazione che non sembra ancora completamente alle spalle: lo stesso tennista ha riconosciuto di avere altre sfide da affrontare, sia sul piano fisico che mentale. “Il mio corpo mi ha fatto attraversare molte difficoltà nel corso degli anni, con diverse operazioni, infortuni e battute d’arresto. Adesso so quanto sia importante prendermi cura di me stesso e chiedere aiuto quando ne ho bisogno”.

Nel suo messaggio ha voluto anche spiegare perché abbia deciso di rendere pubblica una vicenda tanto personale. Non per cercare compassione, ma per provare a raggiungere chi potrebbe trovarsi in una situazione simile. “Se anche una sola persona leggerà questo messaggio e capirà di non essere sola, ne sarà valsa la pena”, ha scritto, invitando chi sta attraversando un momento complicato a parlare con qualcuno, affidarsi alle persone care e rivolgersi a professionisti.

La conclusione vale più di mille parole, forse le più importanti dell’intero messaggio: “Non c’è nulla di cui vergognarsi nel chiedere aiuto. Sono la prova vivente che le cose possono migliorare. Non sei solo”.