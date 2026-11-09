Ranking ATP, Alcaraz accorcia le distanze: Fritz ritrova la Top 10

Il 1000 di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 della stagione, lascia il segno anche sulla classifica ATP. Carlos Alcaraz si prende il titolo nella capitale francese e mette in tasca 1000 punti preziosi, accorciando le distanze da Jannik Sinner nella corsa al secondo posto. Il murciano recupera terreno sull’altoatesino, che mantiene comunque un margine rassicurante e ha ormai la certezza di chiudere la stagione almeno in seconda posizione.
Una settimana da dimenticare sul campo per Alexander Zverev, eliminato all’esordio da Lorenzo Musetti, ma comunque da festeggiare per quanto riguarda il ranking. Il tedesco si gode infatti la sua prima settimana da numero uno del mondo, dopo aver conquistato la vetta della classifica lunedì scorso. Una leadership che arriva proprio nel finale di stagione, con l’ultimo appuntamento importante ancora da disputare. Le prime nove posizioni della classifica ATP rimangono invariate dopo il torneo parigino. L’unico movimento nella Top 10 riguarda Taylor Fritz, che guadagna una posizione e torna tra i primi dieci giocatori del mondo. Lo statunitense scavalca Rafael Jodar e Novak Djokovic, conquistando nuovamente un posto nell’élite del tennis maschile.
ATP Finals, a Torino l’ultimo evento della stagione
Archiviato il 1000 di Parigi-Bercy, il circuito ATP si prepara all’ultimo grande appuntamento dell’anno: le ATP Finals di Torino, in programma dal 15 novembre. Sarà l’ultimo show della stagione, con i primi 8 della Race – Sinner a parte – protagonisti pronti a contendersi il titolo di Maestro: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar.