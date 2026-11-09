Next Gen ATP Finals, Kumstat entra nella top 8: Cinà guida le speranze azzurre

Jan Kumstat si avvicina alle Next Gen ATP Finals di Reggio Calabria. Il tennista ceco, grazie alla finale raggiunta al Challenger di Taipei, poi persa, guadagna terreno nella Race che determinerà gli otto partecipanti all’appuntamento in programma dal 9 al 13 dicembre.
Il ceco sale così all’ottavo posto, entrando momentaneamente nella zona qualificazione. Un risultato importante per il classe 2005, che sfrutta il percorso positivo nel torneo taiwanese per migliorare la propria posizione in graduatoria.
Al comando della Race c’è Rafael Jodar, saldamente in testa con 3.234 punti. Alle sue spalle figura Joao Fonseca con 1.200 punti, nonostante il brasiliano abbia già annunciato la conclusione anticipata della propria stagione 2026. Terza posizione per Martin Landaluce con 822 punti.
Più indietro, Moise Kouame occupa la quarta piazza con 419 punti. Quinto posto per Federico Cina, che con 415 punti resta a stretto contatto con il francese, distante appena quattro lunghezze. Le speranze italiane sono riposte principalmente sul giovane azzurro, attualmente il giocatore italiano meglio piazzato nella graduatoria e ancora in corsa per un posto tra gli otto protagonisti di Reggio Calabria.
Seguono Rei Sakamoto (405) e Darwin Blanch (380), mentre Kumstat completa attualmente il gruppo dei primi otto con 341 punti. Le finals di Reggio Calabria sono sempre più vicine.