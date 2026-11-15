WTA Finals 2026: Andreeva campionessa, la 2007 supera nuovamente Svitolina

Mirra Andreeva ha nuovamente la meglio su Elina Svitolina e si aggiudica le WTA Finals 2026, l’ucraina si arrende 7-5 6-3 in 1 ora e 49 minuti. Match più lottato rispetto a quanto accaduto al round robin, dove Andreeva si era imposta 6-4 6-0. Svitolina, infatti, tiene nel primo set e sfrutta qualche attimo di tensione della giovane avversaria per rimanere aggrappata fino alle fasi finali del parziale. A differenza del primo incontro, però, l’ucraina non crolla nel secondo parziale e lotta su ogni punto.

Il match sembra comunque dipendere da Andreeva in ogni istante: la classe 2007 spesso e volentieri fa e disfa. Tante cose buone per la tennista russa, ma anche tanti errori che sembrano dettati dalla tensione. Alla lunga fa la differenza la stanchezza, con Svitolina che appare affaticata dopo l’ora e mezza di gioco.

Obiettivo primo posto

Per Andreeva si tratta del secondo grande successo della stagione e della carriera, dopo il trionfo ottenuto al Roland Garros. Con la vittoria delle WTA Finals, blinda ulteriormente il secondo posto nel ranking. Inoltre, con 7806 punti all’attivo potrà seriamente insidiare la prima posizione di Elena Rybakina, che entrerà nel 2027 a quota 8099 e con un bottino di 2000 punti da difendere già all’Australian Open. Andreeva, invece, nel 2025 si è fermata ai quarti di finale dell’Happy Slam e difenderà 430 punti sul cemento di Melbourne.

Le parole

“La macchina come premio è un’enorme motivazione per fare la patente, nel peggiore dei casi ci sono cinque persone nel mio team e io posso continuare a fare la passeggera”. Andreeva ha scherzato così durante la premiazione, riferendosi alla Mercedes che spetta alla vincitrice delle WTA Finals. Nonostante la situazione geopolitica che coinvolge Russia e Ucraina e le mancate foto di rito con Svitolina, Andreeva si è sportivamente congratulata con l’avversaria. La classe 2007 ha detto: “Voglio fare i complimenti a Elina e alla sua squadra“. Poi, rivolgendosi direttamente a Svitolina ha aggiunto: “Avete fatto una stagione strepitosa, sei una mamma stupenda. Non posso sapere quanto sia stata dura tornare a questi livello, in bocca al lupo per l’anno prossimo”.

Infine due ringraziamenti di rito: “Far parte di questo gruppo è stupendo, sono privilegiata e estremamente grata al mio team, che mi ha spinto oltre ogni limite. Voglio ringraziare anche me stessa per aver sempre lavorato, ogni singolo giorno, per essermi impegnata al massimo”.

Dal canto suo, Svitolina ha detto: “Dopo la prima partita non mi aspettavo di essere qui, purtroppo non è arrivata la vittoria”. La tennista ucraina ha aggiunto: “Grazie a tutti per il supporto che mi avete dato, nella prossima stagione cercherò di fare ancora meglio”. L’attuale numero 6 del ranking WTA ha poi concluso con un toccante commento: “Mia figlia sarà ancora sveglia a guardarmi e si starà domandando come mai non ho vinto. Sono contentissima di essere riuscita a tornare a grandissimi livelli dopo la gravidanza, credo ancora che sia possibile raggiungere i propri sogni e non ho intenzione di crederci“.