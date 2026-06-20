Paolini torna in campo nel WTA 250 di Eastbourne

Dopo i problemi al piede iniziati a Roma e riemersi al Roland Garros, Jasmine Paolini, attualmente n.14 della classifica WTA, ritorna a giocare. Lo fa sull’erba di Eastbourne, dove affronterà al primo turno la tedesca Tatjana Maria nel 250 britannico

Ancora molte sono le incognite per quanto riguarda le condizioni fisiche dell’italiana, che in conferenza stampa al Roland Garros dopo la sconfitta al secondo turno contro l’argentina Solana Sierra era scoppiata in lacrime davanti ai giornalisti, raccontando di come a causa del ripresentarsi del problema al piede sinistro non fosse riuscita a esprimersi al meglio.

Dopo la pausa forzata ha dunque cercato di recuperare al meglio in vista della stagione su erba e di Wimbledon. Preparerà lo slam londinese testando le proprie condizioni sull’erba di Eastbourne con un esordio non facile contro una specialista dell’erba come la Maria, semifinalista all’All England Lawn Tennis Club nel 2022 e campionessa al Queen’s nel 2025. C’è anche però da dire che Paolini conduce i confronti diretti per 3-2 ed è stata semifinalista a Eastbourne nel 2024.

Il Lexus Eastbourne Open servirà a darci qualche dettaglio in più per il Wimbledon di Paolini, che dopo la finale del 2024, cercherà di migliorare la performance del 2025, dove era uscita già al secondo turno per mano di Kamilla Rakhimova.