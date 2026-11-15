ATP Finals 2026: un buon Shelton batte Fils alla prima uscita con Ferrero

Ben Shelton batte Arthur Fils con il punteggio di 6-2 3-6 6-3 in 1 ora e 57 minuti nel primo match del gruppo McEnroe, valido per le ATP Finals 2026. Per lo statunitense si tratta della prima vittoria in carriera nel “Torneo dei Maestri”, dopo le tre sconfitte su tre rimediate al round robin dell’edizione 2025. Shelton sale così al secondo posto del gruppo McEnroe, alle spalle di Alexander Zverev. Il prossimo turno (martedì 17 novembre) vedrà Shelton opposto a Jodar e Fils contro Zverev.

Per il classe 2002 si tratta anche della prima partita disputata con Juan Carlos Ferrero nel proprio box. L’allenatore spagnolo, che comincerà a collaborare in modo continuativo con il tennista a partire dal 2027, aveva dichiarato che non avrebbe presenziato assieme a Bryan Shelton già alle ATP Finals.

La partita

Shelton appare complessivamente ordinato e con le idee chiare, offrendo qualche variazione in più del solito. Difatti, quella vista alla Inalpi Arena non è la solita versione dello statunitense, tutta muscoli e potenza. Sul veloce indoor di Torino, il finalista dello US Open 2026 mostra qualche palla corta, cambio di taglio e una discreta tenuta anche dal lato del rovescio. Dal canto suo, Fils reagisce improvvisamente dopo un’ora abbondante di difficoltà e trova il break che riaccende le sue speranze sul 4-3 del secondo set. Tuttavia, Shelton è bravo a riprendere il filo del discorso: all’inizio del terzo set strappa subito la battuta a Fils e si invola verso la vittoria, nonostante una pericolosissima palla break per il francese proprio nel momento in cui lo statunitense deve chiudere il match.

La classifica del girone

Alexander Zverev – 1 vittoria, 0 sconfitte; set: 2-0 (100%); game: 12-8 (60%) Ben Shelton – 1 vittoria, 0 sconfitte; set: 2-1 (66,7%); game: 15-11 (57,7%) Arthur Fils – 0 vittorie, 1 sconfitta; set: 1-2 (33,3%); game: 11-15 (42,3%) Rafael Jodar – 0 vittorie, 1 sconfitta; set: 0-2 (0%); game: 8-12 (40%)

Le parole

“È stata una battaglia fisica fin dal primo punto, sono molto contento del mio gioco“, ha detto Shelton in campo subito dopo la vittoria. Lo statunitense ha proseguito ringraziando il pubblico: “Grazie a tutti per essere venuti a vedere la partita, sono molto contento di essere di nuovo qui in Italia”. Dopodiché un breve commento sull’anno trascorso tra le sconfitte del 2025 e la vittoria su Fils: “Nell’ultimo anno è cambiato molto, sono cresciuto davvero tanto e sono tornato qui molto motivato dopo le tre sconfitte dell’anno scorso“.