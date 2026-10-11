ESCLUSIVA – Bolelli: “Credo che io e Vavassori ci separeremo a fine stagione”

DA SHANGHAI

“Lo Slam insieme a Vavassori non so se arriverà. Abbiamo preso delle decisioni, credo che ci separeremo a fine anno”. Simone Bolelli sorprende tutti e annuncia che l’avventura al fianco di Andrea Vavassori sta per giungere al termine. Lo ha detto ai microfoni di Spazio Tennis subito dopo il match di primo turno del Masters 1000 di Shanghai che ha visto lui e Vavassori arrendersi a Mektic e Krajicek per 6-7(2) 7-6(2) 10/7 dopo un’ottima prestazione. In una stagione che li vede in piena corsa per uno posto per le Nitto ATP Finals e che li ha visti vincere i Masters 1000 di Miami e Roma, la notizia arriva un po’ di sorpresa. In attesa di ulteriori sviluppi i due sicuramente sperano di potersi ritagliare uno spazio da protagonisti proprio a Torino e poi in Coppa Davis a Bologna. Al netto di questa notizia, Bolelli ha fatto intuire che continuerà a giocare: “Il fuoco ce l’ho ancora, ma lo Slam non è un’ossessione per me. Se arriverà bene, ma a prescindere cercherò di dare il massimo”.