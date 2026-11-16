Coppa Davis 2026: Davidovich Fokina dà forfait, non ci sarà a Bologna

Ultim’ora per quanto riguarda la Spagna. Con un post sul proprio profilo Instagram, Alejandro Davidovich Fokina ha annunciato che non parteciperà alle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre 2026, e verrà sostituito dal numero 42 ATP Daniel Merida.
“Ciao a tutti. Dopo aver valutato attentamente insieme al mio team e averci provato fino all’ultimo momento, purtroppo devo comunicare che non potrò essere presente alla Coppa Davis. Come molti di voi sanno, questa stagione non è stata facile dal punto di vista fisico e gli infortuni mi hanno costretto a fermarmi in diversi momenti. Il mio corpo ha bisogno di più tempo prima di tornare a competere” ha scritto il nativo di Malaga, autore di una grande stagione conclusasi con il trionfo nel Masters 1000 di Shanghai, il terzo titolo ATP della carriera dopo i successi di quest’anno nei ‘250’ di Malaga e Chengdu.
“Mi dispiace particolarmente non poter rappresentare il mio Paese in una competizione così speciale e unica, che seguo e sogno di disputare da quando ho iniziato a giocare a tennis – ha raccontato il numero 16 del mondo –. Era qualcosa che mi entusiasmava moltissimo. Voglio ringraziare la Federazione, tutte le persone coinvolte, il capitano David Ferrer e tutti i miei compagni per la fiducia, la comprensione e il supporto. Farò il tifo da casa e vi sosterrò come uno di voi. Adesso è il momento di concentrarsi sul recupero, continuare a lavorare e fare tutto il possibile per tornare più forte ed essere pronto a rappresentare il mio Paese nel 2027. Grazie a tutti per il vostro affetto e supporto” ha concluso Davidovich Fokina che, dopo anni di duro lavoro per conquistarsi questa convocazione, adesso dovrà rimboccarsi le maniche per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione.
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