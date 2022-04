Il mondo del tennis è a colori

Quante cose diamo per scontato alla vigilia di un torneo? Quante affermazioni forti sono dettate dall’euforia del momento? Il tennis non è una scienza esatta ed è per questo motivo che Novak Djokovic può perdere da Alejandro Davidovich Fokina anche dopo aver recuperato in extremis nel secondo set e che Carlos Alcaraz si può arrendere a (un ottimo) Sebastian Korda.

Nole è visibilmente lontano dalla miglior condizione avendo giocato in questi mesi con poca continuità, Charlie, dopo aver trionfato a Miami, ha in parte pagato le ultime fatiche e il passaggio dal cemento alla terra. Per giunta, spesso trascuriamo un aspetto tutt’altro che secondario: l’avversario. Se trovi al di là della rete un Davidovich ispirato nelle vesti di Greg Louganis e un Korda che non si spezza malgrado le chance mancate allora la miscela può essere esplosiva. Nole ed Alcaraz possono benissimo uscire al debutto di un Masters 1000 pure se qualche saccente preconizza un terzo turno scontato, un rientro sul velluto o un futuro da numero uno entro pochi mesi (e questo non vuol dire che non lo diventerà, anzi, ma rivedrei le tempistiche).

A volte tendiamo a vedere o tutto bianco o tutto nero. Il mondo del tennis invece è così ricco di colori con le sue sfumature d’imprevedibilità che talvolta lo sottovalutiamo come dei polli. Ricordate Hyeon Chung? Lo sapevate che il sudcoreano oggi – in data 13 aprile 2022 – ha ancora una vittoria a livello ATP in più di Opelka malgrado sia fuori per infortunio da ormai un paio d’anni abbondanti? La sfera di cristallo non ce l’ha nessuno purtroppo. Continueremo anche in futuro a sbagliar pronostici perché è nella natura delle cose, ma non smetteremo mai di meravigliarci. La storia ce lo insegna quotidianamente e noi ‘capoccioni’ fatichiamo a comprendere quanto sia complicato questo sport. Io so soltanto che questa palla gialla condizionerà in eterno la mia vita a prescindere dai nuovi protagonisti e da chi rimarrà. E so che per quanto ci sforzeremo a investigare sui numeri e ad analizzare le partite ci sarà sempre qualcosa che sfuggirà al nostro controllo. Lunga vita al Tennis.

