Camila Giorgi torna in campo e riparte dall’Enjoy Sporting Club

Camila Giorgi è ufficialmente pronta al ritorno in campo: ripartirà dall’Enjoy Sporting Club di Roma. Dopo il ritiro avvenuto nel 2024 e la maternità, la 34enne azzurra tornerà alle gare nel 2027. Al suo fianco un nuovo team, formato da Andreas Ignacio Pasutti, Marco Panichi, Pietro Demola e Fabio Tonelli.

“In questi due anni – le parole di Camila – la mia vita è cambiata molto, ma il desiderio di giocare e competere non mi ha mai abbandonata. La maternità mi ha regalato un’esperienza straordinaria e oggi sento di avere le motivazioni e le energie per affrontare questa nuova sfida. So che ci sarà tanto lavoro da fare, ma ho voglia di rimettermi in gioco e di costruire, passo dopo passo, un nuovo capitolo della mia carriera“.

Il nuovo team

L’azzurra si affiderà a uno staff completamente rinnovato. La guida tecnica sarà affidata ad Andreas Ignacio Pasutti, ex tennista professionista argentino. La parte atletica e il lavoro specifico in campo saranno invece supervisionati da Marco Panichi, preparatore atletico con oltre trent’anni di esperienza ai massimi livelli accanto a campioni come Novak Djokovic e Jannik Sinner. A completare il team, l’avvocato Pietro Demola, che curerà gli affari legali, e il manager Fabio Tonelli, incaricato del coordinamento e dello sviluppo strategico dell’intero progetto.

“Il ritorno di Camila Giorgi nasce da una volontà forte – spiega il manager Fabio Tonelli – e da una scelta consapevole. Abbiamo lavorato alla costruzione di un progetto che potesse accompagnarla in questa nuova fase della carriera, mettendo insieme professionalità, competenze e una visione condivisa. Il nostro obiettivo è creare una struttura solida intorno a lei, che le consenta di concentrarsi sul lavoro in campo e di affrontare il percorso con serenità, metodo e ambizione. Siamo consapevoli che il rientro richiederà tempo e impegno, ma crediamo nelle sue qualità e nelle potenzialità di una delle tenniste italiane più brillanti degli ultimi decenni“.

La carriera di Camila Giorgi

Nata a Macerata, ha esordito tra le professioniste a soli 14 anni, nell’agosto 2006, raggiungendo subito le semifinali nell’ITF da 10.000 dollari di Baku, in Azerbaigian. Dopo aver vinto cinque titoli nel circuito ITF, ha fatto il suo ingresso nella Top 100 il 9 luglio 2012, per poi entrare tra le prime 50 del mondo il 26 maggio 2014.

Nel corso della sua carriera, Camila ha raggiunto come best ranking la 26ª posizione mondiale il 22 ottobre 2018, conquistando complessivamente quattro titoli nel circuito maggiore. Il primo successo è arrivato nel giugno 2015 sull’erba olandese di ’s-Hertogenbosch contro Belinda Bencic. A questo si sono aggiunti il trofeo sul veloce indoor del WTA 250 di Linz nell’ottobre 2018 su Ekaterina Alexandrova, il WTA 1000 di Montreal nell’agosto 2021 ai danni di Karolina Pliskova e, infine, il WTA 250 sul cemento di Merida nel febbraio 2023 contro Rebecca Peterson. A questi trionfi si sommano altre sei finali disputate: tre consecutive a Katowice (2014, 2015, 2016), oltre a Linz (2014), Washington e Bronx (entrambe nel 2019).

I risultati Slam

Nei tornei del Grande Slam, il suo miglior risultato risale a Wimbledon 2018 quando raggiunse i quarti di finale, dove riuscì a tenere testa a Serena Williams per un set e mezzo prima di cedere al terzo. Ha inoltre raggiunto gli ottavi di finale sia agli US Open (2013) sia al Roland Garros (2022), mentre agli Australian Open si è spinta al massimo fino al terzo turno, traguardo centrato in cinque edizioni (2015, 2019, 2020, 2022 e 2023).

Presenza fissa della nazionale italiana di Billie Jean King Cup tra il 2014 e il 2016, con un rientro nel 2019, la tennista marchigiana vanta anche 17 vittorie contro giocatrici nella Top 10: spiccano i quattro successi su Karolina Pliskova e quelli contro giocatrici del calibro di Aryna Sabalenka, Elina Svitolina e Ons Jabeur.