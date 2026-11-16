ATP Finals 2026, Vavassori: “Chiediamo rispetto per il doppio”

È iniziata con una sconfitta l’avventura di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Nitto ATP Finals 2026. La coppia azzurra, all’ultimo torneo insieme nel circuito, si è arresa a Horacio Zeballos e Marcel Granollers con il punteggio di 6-4 6-4 al debutto all’Inalpi Arena di Torino.

“Secondo me non abbiamo giocato una brutta partita e peccato il break e controbreak del primo set, perché li avevamo riagganciati – le parole di Bolelli nel post-partita -. Lì forse ha cambiato un po’ l’inerzia del set. Loro hanno giocato un buon match, molto solidi, soprattutto Granollers al servizio ci ha concesso poco, però secondo me è una buona prestazione. Siamo comunque ancora in gara e siamo sereni. Il pubblico è uno spettacolo. Quello chiaramente ci fa molto piacere, ci carica, è bellissimo chiaramente giocare qui e adesso mercoledì ne avremo bisogno ancora di più“.

L’analisi di Vavassori

Questa, invece, l’analisi di Vavassori: “Siamo usciti a testa alta e loro sono sempre degli avversari molto difficili, giocano molto bene. Granollers ha giocato un gran match, soprattutto al servizio, perché di solito serve un pochino meno veloce la seconda di servizio e invece questa partita ha giocato veramente bene. E Zeballos è un giocatore espertissimo, quindi sono due avversari duri, lo sapevamo, però come ha detto Simo questa formula permette di rientrare, quindi siamo positivi, fiduciosi e proveremo a dare tutto per le altre partite per qualificarci. Magari quest’anno porta bene perdere la prima“.

Sulla riforma del doppio

Andrea si è poi soffermato sulla riforma del doppio: “Adesso ci sarà la decisione per il prodotto del 2028 tra qualche giorno, quindi sì, il nostro movimento sta cercando di chiedere rispetto per la disciplina. Il doppio è una forma che esiste nel tennis da sempre. Il tennis non è solo business, c’è la tradizione. È una disciplina olimpica, quindi è una cosa che andrebbe valorizzata di più. Mi piacerebbe che ci fosse un pochino più di dedizione, visto che siamo comunque le coppie più forti del mondo, di una specialità che è difficilissima. Noi abbiamo tante persone che ci hanno aiutato negli anni, quindi anche il fatto che siano con noi e che ci valorizzino è una bella cosa“.

Nessuna battaglia con il singolare

“Sarebbe bello ispirare anche le nuove generazioni a giocare il doppio – ha concluso Vavassori -. Perché è una strada di carriera che è bella come il singolo e appunto quello che non voglio far passare è che ci sia una battaglia col singolare. Simo è stato 35 in singolare, io sono stato 120 e poi ho scelto di dedicarmi più al doppio, ma è come se fossimo comunque un circo itinerante. Ci sono singolaristi, ci sono doppisti, ognuno ha le proprie qualità e dovremmo andare di pari passo, no? Il singolare sarà sicuramente il prodotto principale e più importante, lo sappiamo benissimo, non stiamo chiedendo quello, stiamo chiedendo solamente più rispetto e un pochino più di valorizzazione“.