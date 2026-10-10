WTA 1000 Pechino 2026: Andreeva è la prima finalista

La prima finalista del WTA 1000 di Pechino 2026 è Mirra Andreeva. La russa batte la ceca Nikola Bartunkova (n.34 WTA) con un doppio 6-2 in 1 ora e 14 minuti e raggiunge la nona finale in carriera nel circuito maggiore, la quarta a livello ‘1000’ dopo i titoli vinti a Dubai e Indian Wells nel 2025 e la sconfitta a Madrid dello scorso aprile. Un torneo fantastico fino a questo momento per la classe 2007, capace di concedere un solo set in cinque incontri, all’esordio contro la cinese Yuan.

Queste grandi prestazioni le hanno permesso di superare (da lunedì 12 ottobre) le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula nella classifica mondiale, centrando così il suo best ranking alla terza posizione. A seguito dello storico trionfo al Roland Garros, in cui ha alzato il suo primo titolo Slam a soli 19 anni, la russa ha avuto un calo e non è più riuscita a mostrare il suo miglior tennis. Nella capitale cinese, però, Andreeva è tornata sui suoi livelli in vista del finale di stagione e le WTA Finals di Indian Wells.

Alla quinta finale del suo 2026 (‘500’ di Adelaide e Linz, ‘1000’ di Madrid e Roland Garros), la nativa di Krasnoyarsk affronterà la vincente dell’altra semifinale che vede sfidarsi la belga e tredicesima testa di serie Elise Mertens e la wildcard cinese Qinwen Zhang, ex numero 4 del mondo e autrice di una seconda parte di stagione sensazionale.