Lorenzo Musetti ha aperto nel migliore dei modi il cammino dell’Italia alle Final Eight di Coppa Davis 2026 di Bologna. Il carrarino ha superato il sudcoreano Hong Seongchan con il punteggio di 6-0 7-6(5), conquistando il primo punto del tie. In conferenza stampa ha raccontato le sensazioni dopo un esordio in cui, dopo un primo set dominato, ha dovuto fare i conti con qualche difficoltà in più.

Il peso di giocare per l’Italia

Musetti ha parlato della pressione legata al debutto e del rapporto con il pubblico: “Prima di tutto non è mai facile affrontare il debutto in Coppa Davis per l’Italia. Ho sentito l’energia del pubblico, è stato incredibile. Allo stesso tempo, quando ero un po’ teso e nervoso nel secondo set, ho sentito che la voce del pubblico non mi aiutava a rilassarmi e a trovare il giusto ritmo e il giusto tennis. Alla fine sono molto felice perché la cosa più importante è portare a casa la vittoria e questo è ciò che ho fatto”.

Poi il riferimento al significato di rappresentare il proprio Paese: “Penso che significhi che mi interessa davvero giocare la Coppa Davis per l’Italia. Non è mai facile affrontare questo tipo di emozioni perché non si possono davvero ‘allenare’ questi sentimenti. Quando porti il tricolore italiano ti senti molto peso sulle spalle, perché hai tutta la responsabilità dei tuoi compagni, del tuo Paese e dei tuoi amici”.

Il riscatto dopo le ultime esperienze

Il toscano ha ricordato anche le difficoltà incontrate nelle precedenti apparizioni in Davis: “Avevo anche il peso del fatto che nell’ultima partita di Davis, sicuramente con avversari diversi, non ero mai riuscito a esprimere me stesso. Volevo veramente tanto portare questo risultato per l’Italia”. E sul valore della vittoria, al di là del punteggio: “La cosa più importante è esserci riuscito, poi se era 6-0, 6-0 o 7-6 non cambia nulla”.

Le indicazioni tecniche

Musetti ha infine analizzato le condizioni di gioco e alcuni aspetti della propria prestazione: “La superficie è abbastanza veloce. L’ultimo mese ho giocato Lione, Vienna, Parigi e Stoccolma. Devo dire che assomiglia abbastanza a Parigi, anche se le palle sono diverse. Non è sicuramente la mia superficie ideale, però negli ultimi mesi mi sono reso conto di aver fatto molti progressi al servizio, che anche oggi mi ha aiutato in certe occasioni”.

Un aspetto da migliorare resta la risposta: “Devo essere più positivo in risposta, perché oggi sono stato un po’ troppo passivo“. Sulle caratteristiche del gioco richiesto da questo campo, ha aggiunto: “Credo che su questi campi la concretezza sia la soluzione migliore, quindi essere il più pratici possibile, senza fioretto. Nel tennis ideale le variazioni sono giustissime, perché la palla in backspin mi permette di girarmi più sul dritto e di cambiare ritmo durante lo scambio. Quello è fondamentale”.