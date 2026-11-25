Carlos Alcaraz si prepara a esordire nella Final 8 di Coppa Davis a Bologna con la Spagna, ma prima dell’inizio della competizione ha fatto il punto sulle proprie condizioni fisiche e sulle ambizioni della squadra. Il murciano, reduce dal trionfo alle ATP Finals di Torino, ha parlato anche di Jannik Sinner, costretto a fermarsi per sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio.

“Il tennis sente la sua mancanza, e anch’io. Non lo vedo da aprile. Tornerà più forte di prima. Gli auguro una pronta guarigione”, ha dichiarato Alcaraz, manifestando la propria vicinanza al rivale azzurro.

Il numero uno del ranking ATP ha affrontato anche il tema delle proprie condizioni fisiche, dopo i problemi accusati durante il torneo di Torino: “Mi sto prendendo cura dei problemi fisici che ho avuto a Torino. Spero di non avere problemi nei prossimi giorni. Non è passato molto tempo, ma mi sento bene”. Alcaraz ha spiegato di aver già ripreso a colpire qualche pallina, senza però affrontare una vera sessione di allenamento: “Oggi ho giocato un po’, ma non è stato un allenamento impegnativo come quelli che precedono normalmente una competizione. Ho piena fiducia nella squadra, chiunque scenda in campo”.

Infine, il campione spagnolo ha riconosciuto le possibilità della propria nazionale di conquistare la Coppa Davis, senza però voler guardare troppo avanti: “È una buona opportunità per vincere, ma in questo momento dobbiamo concentrarci soltanto sull’Austria. Un passo alla volta”.