Toni Nadal ha commentato il trionfo di Carlos Alcaraz alle ATP Finals, soffermandosi sulla prestazione offerta dal murciano nella finale contro Alexander Zverev. Secondo lo zio ed ex allenatore di Rafael Nadal, il numero uno spagnolo ha confermato di essere il principale riferimento del circuito, soprattutto in assenza di Jannik Sinner.

“È stato chiaramente superiore durante gran parte della partita. Le cose si sono complicate quando Zverev è riuscito a rimontare, arrivando ad avere delle possibilità di vincere il secondo set. Alla fine, però, Alcaraz ha dimostrato che oggi, soprattutto se Sinner non c’è, è il miglior giocatore. In questo torneo ha perso soltanto un set”.

Il successo del murciano ha riportato un titolo delle ATP Finals in Spagna dopo 28 anni. Un trofeo che non è mai entrato nella bacheca di Rafael Nadal. Toni ha spiegato quali siano stati gli ostacoli che hanno impedito al nipote di completare il proprio palmarès con questo risultato.

“Rafael arrivava sempre a questo torneo con pochissime energie, perché la stagione diventava molto lunga e, soprattutto, le condizioni del campo non erano ideali per lui”.

Tra le difficoltà maggiori c’era anche il tipo di superficie, particolarmente favorevole ad alcuni dei suoi principali rivali. “Roger Federer e Novak Djokovic erano specialisti del cemento indoor. Qualche volta mi sono lamentato con l’ATP, dicendo che prima o poi avrebbero potuto cambiare superficie e organizzare questo torneo sulla terra battuta”, ha raccontato con ironia.

Toni Nadal sulla Coppa Davis: “La Spagna è la grande favorita”

Toni Nadal ha espresso anche il proprio giudizio sulle possibilità della nazionale spagnola alla Final 8 di Coppa Davis, indicando la squadra di David Ferrer come la principale candidata alla vittoria finale. Un pronostico che non cambia neppure considerando la possibilità che Alcaraz non giochi contro l’Austria.

“Se Ferrer e lo stesso Alcaraz lo ritengono opportuno, significa che stanno prendendo questa decisione pensando al Paese e alla nazionale spagnola. Loro conoscono meglio di chiunque altro le condizioni in cui Alcaraz è arrivato a questo appuntamento”.

Toni ha riconosciuto che senza il murciano aumenterebbero i rischi per la Spagna, ma ha ribadito quanto sia difficile trovare avversari in grado di contrastarlo: “È vero che esiste sempre il rischio di essere eliminati e che, con Alcaraz in squadra, quel rischio diminuirebbe considerevolmente. Oggi, a parte Shelton, che in alcune occasioni riesce a metterlo in difficoltà, non vedo nessuno che possa tenergli testa”.