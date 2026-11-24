È la Repubblica Ceca la prima semifinalista della Coppa Davis 2026. La selezione capitanata da Tomas Berdych inaugura nel migliore dei modi la Final Eight di Bologna, superando per 2-0 il Canada senza dover ricorrere al doppio. A confezionare il successo della compagine europea sono Tomas Machac e Jiri Lehecka, che riportano la propria nazionale tra le migliori quattro della competizione a distanza di oltre dieci anni.

Ad aprire le danze è stato il numero 59 del ranking, preferito a Jakub Mensik nel ruolo di secondo singolarista e impostosi su Liam Draxl con il punteggio di 6-2 3-6 6-2. Dopo un primo parziale condotto in piena scioltezza, il ceco ha incassato la reazione del canadese, salvo poi ristabilire le gerarchie nel set decisivo. A mettere il punto esclamativo sulla qualificazione è stato poi Lehecka, capace di piegare Felix Auger-Aliassime per 7-6(4) 6-2 in un match tutt’altro che scontato. Il ceco ha fatto suo un combattuto primo parziale al tie-break, per poi prendere il largo nel secondo e condannare il Canada all’eliminazione.

La Repubblica Ceca può ora mettersi comoda e osservare con particolare interesse la sfida tra Italia e Corea del Sud, in programma mercoledì 25 novembre. La vincente sarà la sua avversaria nella semifinale di venerdì 27 novembre.