L’operazione di Jannik Sinner è perfettamente riuscita. A SkySport è intervenuto il Professor Fabrizio Tencone, direttore del centro Isokinetic di Torino, che ha spiegato l’intervento effettuato sul ginocchio destro dell’altoatesino, out dal 12 luglio, giorno del suo secondo trionfo consecutivo a Wimbledon. L’operazione, eseguita in Finlandia (Turku) dal Prof. Lempainen, consiste nell’allungamento della bendelletta ileotibiale “con l’obiettivo di renderlo più elastico e quindi meno teso” secondo Tencone.

La spiegazione di Tencone

Munito di immagini, il medico di Vercelli ha fornito una spiegazione accurata dell’intervento. “La tecnica prevede una serie di tre tagli, uno orizzontale e due verticali. Il tendine, che è stato in qualche modo aperto, viene poi riposizionato con la possibilità di allungarlo di 1,5-2 centimetri. Le parti sezionate vengono riunite tra di loro e quella piccola parte in più è quel centimetro e mezzo che serve per allungare e rendere più elastico questo tendine laterale”.

Sull’invasività dell’operazione, Prof. Tencone ha dett0: “Probabilmente è così e in futuro sulla coscia sinistra si potrà vedere una cicatrice. Questo perché tale tecnica viene fatta a cielo aperto, ovvero tagliando la cute si apre un pochino la pelle per poi eseguire la tecnica. Oppure in una forma micro-invasiva, facendolo per via endoscopica, quindi realizzando un piccolo buco che serve a far entrare gli strumenti.

I tempi di recupero e l’aspetto mentale

Quello che più interessa ai fan di Jannik e a tutti gli appassionati di sport sono i tempi di recupero. “I 3-4 mesi di stop sono tempi minimi se l’intervento ha determinato quella sezione della bendelletta che abbiamo visto. Questo è il tempo necessario per un’operazione di questo tipo. Io parlo del ritorno allo sport a livello agonistico, non di corricchiare o di giocare le prime palline, ma di un torneo vero”. Queste le parole del lombardo che ha poi commentato la decisione di optare inizialmente per una terapia conservativa. “Non consiglio assolutamente un ritorno affrettato dopo una decisione così sofferta. Mesi e mesi di tentativi corretti dal punto di vista conservativo. Questa non è un’operazione che si fa frequentemente, ma proprio quando non si ottengono i risultati sperati”.

Prof. Tencone ha concluso riflettendo anche sull’aspetto mentale, fondamentale per un giocatore che deve affrontare una lunga riabilitazione. “Per un intervento così non c’è da preoccuparsi. Se tutto scorre liscio, senza cercare di affrettare i tempi e collaudando nel modo corretto i primi movimenti, l’atleta arriva facilmente alla fine del percorso e non ha più paura. L’atleta che ha il timore di rifarsi male è quello che non ha avuto il tempo di fare le cose bene oppure semplicemente non recupera nel modo corretto e nei tempi previsti. Il recupero è una parte così importante e delicata del ritorno allo sport che merita sempre grande attenzione. Sono sicuro che se Jannik starà bene, entrerà in campo libero e tranquillo. Non ha bisogno di prendersi tanto tempo, ma semplicemente quello giusto un passo alla volta”.