Carlos Alcaraz ha concluso il 2026 con un bilancio stagionale decisamente particolare: i tornei conquistati sono stati addirittura più delle sconfitte rimediate. Lo spagnolo ha infatti messo in bacheca sei trofei, imponendosi agli Australian Open, a Doha, Tokyo, Vienna, Parigi e alle ATP Finals, a fronte di appena cinque battute d’arresto.

Un dato che acquista ancora più valore se si considera il percorso affrontato dal murciano nel corso dell’anno. L’infortunio al polso destro, accusato nella primavera scorsa, lo ha costretto a uno stop di oltre quattro mesi, facendogli saltare appuntamenti importanti come Madrid, gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e la stagione sull’erba. Il rientro è arrivato soltanto agli US Open, a fine agosto, dopo un periodo di riabilitazione che ha inevitabilmente condizionato la sua preparazione.

Anche nella parte conclusiva della stagione non sono mancati alcuni problemi. A Parigi Alcaraz aveva iniziato ad accusare fastidio al ginocchio destro, continuando poi a utilizzare una vistosa fasciatura anche a Torino, inizialmente a scopo precauzionale. Alle ATP Finals è arrivato inoltre un nuovo campanello d’allarme: durante la partita contro Daniil Medvedev ha avvertito un problema alla coscia sinistra, nella zona degli ischiocrurali, richiedendo l’intervento del fisioterapista e proseguendo l’incontro con una fasciatura.

Un’annata nella quale non è mancata neppure l’assenza di Jannik Sinner in alcuni dei principali appuntamenti, ma che non cancella quanto prodotto da Alcaraz. Sei titoli e cinque sconfitte restano un bilancio straordinario, soprattutto considerando i mesi trascorsi lontano dal circuito e i problemi fisici affrontati anche dopo il rientro.