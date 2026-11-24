Jannik Sinner si è sottoposto questa mattina all’intervento chirurgico del ginocchio destro. A riportare la notizia è stata Rai Südtirol. L’operazione è stata effettuata a Turku, in Finlandia, dal professor Lasse Lempainen, specialista di fama internazionale nel trattamento degli infortuni muscolari e tendinei. L’intervento è perfettamente riuscito. Ad accompagnare il tennista azzurro in Finlandia è stato Herbert Schönhuber, medico sportivo dell’altoatesino, che ha confermato il buon esito della procedura.

Lempainen è un nome già conosciuto nel mondo dello sport professionistico. Nel corso della sua carriera ha infatti operato diversi atleti di alto livello, tra cui Ousmane Dembélé, Alessandro Florenzi, Alejandro Balde e tanti altri. Per Sinner è stata scelta una procedura che ha previsto l’allungamento della bandelletta ileotibiale. Secondo Schönhuber, si è trattata della soluzione meno invasiva e più rispettosa possibile per il fisico del tennista, con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema.

Per l’altoatesino si prospettano ora circa tre mesi di recupero. Una tempistica che lo costringerà a rinunciare agli Australian Open, primo appuntamento stagionale del Grande Slam, in programma a gennaio. La priorità sarà adesso completare il percorso di riabilitazione prima di programmare il ritorno alle competizioni.