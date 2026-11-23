La notizia dell’operazione alla quale Jannik Sinner dovrebbe sottoporsi per risolvere il problema al ginocchio ha raggiunto anche la squadra italiana impegnata a Bologna per le Final Eight di Coppa Davis. Dopo le parole di Flavio Cobolli, anche Matteo Berrettini, interpellato da Sky Sport, ha commentato la situazione del numero uno azzurro, soffermandosi soprattutto sui tempi di recupero e sulla necessità di affrontare senza fretta il percorso verso il ritorno in campo.

Il romano conosce bene le difficoltà di un lungo stop e ha voluto trasmettere a Sinner un messaggio di fiducia: “So quanto sia duro rimanere fuori ai box e vedere prolungarsi il tempo di recupero e il ritorno in campo. Mi sento di dirgli che c’è tempo, che è giovane e che sono sicuro che tornerà lo Jannik che tutti conosciamo”.

L’esperienza di Matteo

Berrettini ha riconosciuto anche la componente psicologica di un recupero che si prolunga oltre le aspettative, indicando nella pazienza l’aspetto più importante in questa fase: “Allo stesso tempo so quanto sia frustrante, credo che il segreto a questo punto sia non avere fretta, quindi prendersi tutto il tempo necessario per tornare al 100%”.

La fiducia nelle qualità del numero uno azzurro resta comunque intatta: “Quando sta bene ce n’è per pochi o nessuno. Si deve prendere del tempo perché ho piena fiducia nelle sue abilità mentali, fisiche e tennistiche. Dispiace a tutti noi, anche a noi è arrivata la notizia dell’operazione. Speriamo che possa tornare in campo il prima possibile”.