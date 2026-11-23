L‘annuncio dell’intervento chirurgico al ginocchio destro a cui si sottoporrà Jannik Sinner in Finlandia stravolge gli equilibri del tennis mondiale all’inizio del 2027. L’azzurro affronterà uno stop stimato tra tre e quattro mesi per curare la bandelletta ileotibiale, rinunciando al primo Slam stagionale, l’Australian Open 2027. L’assenza del numero due del mondo aprirà scenari inediti in classifica, congelando i suoi punti sul cemento. L’infortunio ridefinirà dunque i rapporti di forza al vertice, favorendo la stabilità dei rivali diretti e accendendo la lotta per i piazzamenti alle sue spalle.

Le scadenze di Sinner

Si comincia con gli 800 punti conquistati a Melbourne grazie alla semifinale raggiunta all’Australian Open 2026, a cui si sommeranno i 100 punti dei quarti all’ATP 500 di Doha e i 2.000 punti complessivi della doppia vittoria nei Masters 1000 di Indian Wells e di Miami. Questo periodo di inattività forzata rallenterà la corsa dell’altoatesino, innescando una naturale flessione nella classifica ATP che si manifesterà con il proseguire della tournée americana, dopo la quale si ritroverebbe con poco più di 5000 punti.

Zverev saldamente al vertice

In questo contesto di riassesto, Alexander Zverev si trova in una posizione di netto vantaggio per conservare la prima posizione mondiale. All’Australian Open 2026 il tedesco non ha deluso, spingendosi fino alla semifinale, è stato piuttosto nei tornei successivi del primo trimestre che ha raccolto meno. La solidità mostrata nei grandi appuntamenti della scorsa stagione gli garantisce dunque un margine rassicurante su tutti gli inseguitori e una piattaforma per incrementare il vantaggio dopo il passaggio l’Australia. Senza l’azzurro in tabellone, Sascha potrà gestire la vetta della classifica con relativa serenità, puntando ad allungare il proprio primato nel circuito.

A cosa punta Alcaraz

Per Carlos Alcaraz l’obiettivo immediato non è l’assalto al trono di Zverev, traguardo più perseguibile tra aprile e giugno, ma il recupero della piena forma fisica e la difesa del titolo al Grand Slam dell’Australian Open 2027, dove deve confermare i 2.000 punti del 2026. Il forfait di Sinner gli offre comunque l’opportunità prioritaria di superare l’italiano e prendersi il secondo posto della classifica ATP, ponendo le basi per l’attacco alla vetta del mondo nella successiva stagione sulla terra rossa.

Le ambizioni di Shelton

Stabilmente insediato nella Top 4 mondiale, Ben Shelton si presenta al primo appuntamento stagionale con la possibilità di rafforzare lo status conquistato nel 2026. L’americano scarterà i 400 punti dei quarti di finale raggiunti all’Australian Open 2026, un bottino più difendibile rispetto ai rivali. Se dovesse essere protagonista di un grande torneo in Australia migliorando il risultato della passata edizione, Shelton si metterebbe nella condizione ideale per insidiare da vicino la posizione di Sinner, creando i presupposti per il sorpasso in classifica durante i mesi primaverili.

Medvedev rincorre

Anche per Daniil Medvedev la situazione si sviluppa sulla falsariga di quella di Shelton, pur partendo da una distanza maggiore rispetto a Sinner. Il moscovita difenderà gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026, pari a soli 200 punti, un carico decisamente leggero che gli lascia ampi margini di guadagno. Nonostante il divario in classifica rimanga importante, una prestazione di alto livello a Melbourne permetterebbe a Medvedev di incamerare punti preziosi, accorciare le distanze dall’italiano e rilanciare le proprie ambizioni di alta classifica all’inizio del nuovo anno.

Il ranking dopo l’Australian Open

Ecco gli scenari di classifica una volta sottratti i punti del primo Slam stagionale. Zverev resterebbe primo anche uscendo al primo turno, mentre Alcaraz dovrebbe difendere il titolo per confermare i 7.600 punti necessari per superare Sinner: da finalista rimarrebbe terzo a 6.900. Shelton potrebbe superare Sinner solo vincendo il torneo con Alcaraz fuori dalla finale.