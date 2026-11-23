A poche ore dalla fine delle ATP Finals 2026, ecco il punto sul torneo di fine stagione che per il sesto anno consecutivo si è disputato nella città di Torino. In un’edizione segnata dall’assenza del padrone di casa Jannik Sinner, detentore di due titoli consecutivi (2024-2025), la settimana piemontese ha comunque regalato spettacolo, tra soprese e conferme importanti: dal dominio tecnico di Carlos Alcaraz alla solidità del numero 1 del mondo Alexander Zverev, passando per la crescita esponenziale di Ben Shelton e l’esordio assoluto tra i ‘Maestri’ dell’azzurro Flavio Cobolli e del classe 2006 Rafael Jodar.

Le pagelle dei protagonisti: Alcaraz campione, Zverev lottatore

Uno dei pochi grandi trofei che gli mancava, ‘Carlitos’ se l’è preso con la prepotenza dei fuoriclasse. Voto 10 per il fenomeno spagnolo, ingiocabile per sei giorni, resiliente nei momenti più complicati. All’Inalpi Arena, il murciano passeggia nel rispettivo girone, lasciando le briciole a Frances Tiafoe (6-2 6-2), Daniil Medvedev (6-2 6-4) e Flavio Cobolli (6-4 6-1). Nonostante i problemi al ginocchio destro (accusato prima del torneo) e quello alla coscia sinistra subito durante il match con il russo, Alcaraz supera in semifinale al tie-break decisivo lo scoglio Shelton, l’unico giocatore capace di strappargli un set (3-6 6-3 7-6) a Torino. All’ultimo atto sfodera una prestazione praticamente perfetta contro Zverev (6-2 7-6), conquistando il 30esimo titolo ATP della carriera a soli 23 anni.

Alexander Zverev – voto 8,5

Arrivato in Italia da numero 1 del mondo, già certo di chiudere la stagione in vetta alla classifica, il tedesco onora il rango fino alla fine. Supera in scioltezza il girone battendo Jodar (6-4 6-4), Shelton (6-2 7-6) e Arthur Fils (6-4 7-6) senza concedere nemmeno un set, prima di raggiungere la finale sconfiggendo il rivale Medvedev per 7-6(0) 6-4. Contro Alcaraz paga una partenza troppo timida, complice anche il livello offerto dallo spagnolo nel primo parziale. Nel secondo lotta al tie-break, ma sul più bello si disunisce sprecando 3 set-point per allungare la sfida.

L’esordio di Cobolli e la crescita di Shelton

Flavio Cobolli – voto 5,5

L’emozione del debutto assoluto davanti al pubblico dell’Inalpi Arena in un girone di ferro ha giocato un ruolo cruciale nella settimana torinese dell’azzurro. Partito come unico italiano nel tabellone e arrivato non al massimo della forma, gioca un’ottima prima partita contro Medvedev perdendo 7-6(4) 6-3. Nel match decisivo per evitare l’eliminazione, il romano lotta contro Tiafoe per un set, ma subisce il contraccolpo nel secondo chiudendo con un netto 6-0. Senza peso la sconfitta contro Alcaraz nella terza e ultima sfida del girone, concluso con zero vittorie, ma con un bagaglio d’esperienza preziosissimo al termine di una stagione da numero 7 del mondo.

Ben Shelton – voto 8

Dopo aver abbandonato le Finals 2025 – le prime della carriera – senza vincere nemmeno una partita, l’americano torna a Torino con una finale Slam (US Open) sulle spalle e una sicurezza nei propri mezzi totalmente diversa. Nel girone batte in tre set Fils (6-2 3-6 6-3) e doma Jodar (7-6 7-5) dopo due parziali tiratissimi, cedendo solo a Zverev nel secondo match. In semifinale gioca alla pari con Alcaraz per quasi due ore, compiendo l’impresa di vincere un set contro lo spagnolo in una delle settimane migliori della sua carriera. Chiude l’anno da numero 4 del mondo con la consapevolezza di essere ormai una realtà stabile ai vertici.

Il ritorno di Medvedev e i debutti di Fils e Tiafoe

Daniil Medvedev – voto 7,5

Conquista le Finals grazie ad un finale di stagione fantastico impreziosito dai due titoli conquistati nei ‘250’ di Hangzhou e Almaty e dalle semifinali raggiunte nei ‘500’ di Pechino e Vienna e nel Masters 1000 di Shanghai. A Torino fa esattamente quello che ci si aspetta da lui: batte chi gli sta dietro in classifica (Cobolli e Tiafoe) e si arrende ai due dominatori del torneo (Alcaraz nel girone, Zverev in semifinale). Solido e guerriero come nei giorni migliori, ma ad oggi gli manca lo spunto per sovvertire le gerarchie contro i migliori della classe.

Arthur Fils – voto 6,5

Il francese, alla prima apparizione alle Finals, gioca un torneo generoso e a tratti spettacolare. Le sue partite sono tra le più belle e divertenti dell’intera settimana, cominciata con il ko contro Shelton. Con la personalità che lo contraddistingue reagisce rimontando Jodar (4-6, 6-2, 6-2) e vendendo cara la pelle contro Zverev. La sconfitta con il tedesco sigla l’uscita ai gironi, ma il transalpino si consola chiudendo l’anno in sesta posizione nel ranking mondiale, scavalcando anche Cobolli.

Frances Tiafoe – voto 6

Torneo a due facce per lo statunitense che ha conquistato per la prima volta Torino anche in maniera rocambolesca. Travolto all’esordio da un Alcaraz ingiocabile, ha il merito di non disunirsi e di firmare una bella vittoria contro Cobolli, prima di arrendersi a Medvedev nell’ultimo match del girone. Sufficienza piena meritata per l’orgoglio mostrato dopo una delle sconfitte più pesanti della carriera.

Jodar: stagione da record e Finals difficili

Rafael Jodar – voto 6

Proprio come il padrone di casa Cobolli, chiude la sua stagione ATP con tre sconfitte su tre, ma senza mai sfigurare. Diventato il primo giocatore della storia a conquistare la Top 10 e a qualificarsi per le Finals nella stagione d’esordio nel circuito maggiore, il madrileno esce a testa altissima, soffrendo probabilmente la poca esperienza e il chilometraggio su questi palcoscenici nettamente inferiore rispetto ai suoi avversari. Sullo spagnolo classe 2006 non ci sono dubbi: questa è soltanto la prima settimana da ‘Maestro’ di una lunga sfilza negli anni a venire. Esame superato, ora testa alla Coppa Davis dove scenderà in campo al fianco del connazionale Alcaraz.