Masters 1000 Shanghai 2026: ritiro per Gea contro Davidovich Fokina, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Arthur Gea nel corso della sfida con Alejandro Davidovich Fokina, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2026. Il giocatore francese, evidentemente entrato in campo già con un problema fisico, ha deciso di ritirarsi in svantaggio 4-1 nel primo set dopo aver richiesto l’intervento del fisioterapista per un problema nella zona dell’anca destra.

RITIRO GEA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida non sia finita, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Gea perdente, Davidovich Fokina vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che sono regolarmente terminati, mentre le quote che saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.