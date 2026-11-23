Jannik Sinner si opererà al ginocchio. Secondo quanto riporta Il Giornale, il numero due del mondo – dopo un consulto con il luminare finlandese Lasse Lempainen, avrebbe deciso di mettere il ginocchio destro sotto i ferri per risolvere la sindrome della bandelletta ileotibiale (ITBS), con una tendinopatia/infiammazione della fascia esterna del ginocchio, che si è deteriorata nel corso degli ultimi mesi. Operazione in origine esclusa, ma il deterioramento delle condizioni della bandelletta di Sinner sembrerebbero aver spinto il cinque volte campione Slam verso l’operazione. L’altoatesino aveva deciso di posticipare l’inizio della preparazione per la stagione 2027 proprio per consultarsi con Lempainen, che avrebbe consigliato l’operazione per recuperare al meglio dal problema al ginocchio accusato dopo Wimbledon.

Niente Australian Open

Sinner si opererà al ginocchio destro e salterà gli Australian Open 2027. Il tabellone principale di Melbourne scatterà il 17 gennaio, esattamente 27 settimane dopo il suo ultimo match ufficiale, la finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev il 12 luglio. Lo stop agonistico supererà dunque i sei mesi. La data del rientro dipenderà dal tipo di intervento e dalla risposta del ginocchio alla riabilitazione. Prima di tornare in torneo, l’azzurro dovrà ritrovare sicurezza nei cambi di direzione e la capacità di sostenere il carico di più partite ravvicinate.

L’ipotesi di un rientro al Roland Garros

Se Sinner tornasse in campo al Roland Garros 2027, dopo oltre dieci mesi di stop, si presenterebbe a Parigi con 2.050 punti, rispetto ai 7.950 con cui ha chiuso il 2026 al secondo posto del ranking ATP, alle spalle di Alexander Zverev. Prima dello Slam francese perderebbe 5.900 punti: gli 800 della semifinale agli Australian Open, i 100 dei quarti a Doha e i 5.000 dei titoli conquistati a Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma. A Parigi avrebbe soltanto 50 punti da difendere, quelli del secondo turno del 2026, mentre a Wimbledon ne scadrebbero 2.000 per il titolo vinto a luglio.