A un anno dalla finale persa contro i padroni di casa dell’Italia, la Spagna torna sul cemento indoor di Bologna con un unico obiettivo: riportare l’Insalatiera nella Penisola iberica, dove manca dal 2019 quando Rafael Nadal e compagni sconfissero a Madrid il Canada per 2-0. Capitan David Ferrer, alla sua ultima esperienza con la Nazionale prima di diventare allenatore di Casper Ruud, si presenta alle Final Eight con una formazione formidabile, in grado di mescolare il talento generazionale del suo leader indiscusso, l’entusiasmo dei nuovi arrivati e la solidità dei doppisti.

I convocati: Alcaraz e Jodar a capo della spedizione

Non può essere che essere Carlos Alcaraz il primo violino di questa squadra. Il 7 volte campione Slam, assente lo scorso anno a causa di un edema muscolare, viene da una stagione sensazionale nonostante i quattro mesi e mezzo di assenza dal circuito per l’infortunio al polso subito ad aprile. 7 finali raggiunte e 6 titoli conquistati: Australian Open, ATP 500 di Doha, Tokyo e Vienna, Masters 1000 di Parigi e, infine, le Nitto ATP Finals. A Torino il murciano ha giocato il suo miglior tennis e, grazie al successo all’ultimo atto sul numero 1 del mondo Alexander Zverev, ha messo per la prima volta in carriera le mani sul torneo dei Maestri lasciando per strada solamente un set, in semifinale contro Ben Shelton.

Come secondo singolarista, Ferrer schiera il classe 2006 Rafael Jodar, alla sua seconda convocazione nella competizione per nazionali più importante al mondo dopo il tie vinto contro il Cile negli scorsi Qualifiers per conquistare le Final Eight. In questo 2026, il madrileno ha riscritto le pagine di storia del tennis diventando il primo giocatore di sempre a raggiungere la Top 10 e a qualificarsi per le Finals alla prima stagione nel circuito maggiore. Nonostante le tre sconfitte in altrettante partite alla Inalpi Arena, Jodar arriva a Bologna con la massima fiducia, forte di un’annata strepitosa alle spalle, cominciata da numero 165 del mondo e conclusa con il titolo vinto nel ‘250’ di Marrakech e i tanti record stabiliti.

La novità Merida e il doppio Granollers-Martinez

Pronto a subentrare ci sarà un altro madrileno, Daniel Merida Aguilar, classe 2004 che in stagione ha conquistato il primo titolo ATP della carriera nel ‘250’ di Umago dopo la finale persa nel ‘250’ di Bucharest a fine marzo. Il 22enne iberico è stato convocato per sostituire Alejandro Davidovich Fokina, inizialmente chiamato da Ferrer dopo un’annata da 3 titoli, tra cui il grande trionfo al Masters 1000 di Shanghai superando in finale proprio il connazionale Jodar. Il malacitano, che non ha mai nascosto il sogno di scendere in campo in Davis, ha deciso di rinunciare e di fermarsi per preservare il fisico in vista della prossima stagione.

Nel doppio, sempre più importante nel formato Davis al meglio dei 3, capitan Ferrer potrà fare affidamento su Pedro Martinez e lo specialista Marcel Granollers. Martinez rappresenta un elemento prezioso per esperienza (13 partite in Davis con un record di 10-3) e duttilità. In caso di emergenza, infatti, il nativo di Alzira, ex numero 35 ATP, può essere schierato anche nel singolare. In questa specialità, però, la differenza la farà proprio Granollers, l’unico tra i convocati ad aver partecipato al trionfo spagnolo nel 2019. Ex numero 1 del mondo, il 40enne di Barcellona vanta un totale di 33 titoli ATP in doppio, tra cui 3 Slam (Roland Garros 2025 e 2026 e US Open 2025), 10 Masters 1000 e il successo alle ATP Finals 2012 al fianco del connazionale Marc Lopez.

La qualificazione in Cile e l’esordio a Bologna

A settembre le Furie Rosse hanno saltato il primo turno di qualificazioni avanzando direttamente a quello decisivo. Questo è quello che prevede il regolamento per quanto riguarda i campioni in carica. In questo caso la Spagna, finalista dello scorso anno, ha preso il posto dell’Italia, detentrice di tre titoli consecutivi (2023-2025), che in quanto Paese ospitante è qualificata di diritto alle Final Eight e non ha bisogno del bye valido per il primo round dei Qualifiers. La squadra di Ferrer ha conquistato le Finals – disputatesi dal 2019 al 2024 in patria – per il sesto anno consecutivo grazie al 4-0 rifilato al Cile. Importanti le vittorie di Merida su Tabilo (5-7 6-3 6-3) e di Jodar su Garin (6-0 6-2) che hanno aperto la strada al doppio Martinez-Munar (6-0 6-3 contro Barrios Vera/Tabilo) e al successo di Landaluce ai danni di Soto.

Giovedì 26 novembre alle 17.00, gli iberici esordiranno a Bologna contro l’Austria in un tie che li vede nettamente favoriti. La nazionale di Jurgen Melzer si affiderà a Jurij Rodionov, Lukas Neumayer e al giovane Joel Schwärzler per il singolare e alla coppia esperta composta da Lucas Miedler e Neil Oberleitner in doppio. Sulla carta, il divario nei due singolari pende sensibilmente verso la Spagna che può schierare il miglior giocatore del mondo e il numero 10 ATP con l’obiettivo di chiudere i conti già prima del pericoloso doppio e risparmiare energie preziose in vista della semifinale.

Il tabellone: Alcaraz-Zverev e l’ombra Italia in finale

In caso di passaggio del turno, al penultimo atto (sabato 28 novembre ore 12.00) la Spagna sfiderebbe la vincente del tie tra la Germania e la Gran Bretagna. I tedeschi sono di gran lunga l’avversario più temibile, dal numero 1 ATP Zverev alla fortissima coppia formata da Kevin Krawietz e Tim Putz. Il rematch delle ATP Finals 2026 tra Alcaraz e Zverev varrebbe da sola il prezzo del biglietto, ma costringerebbe Jodar (o Merida) a vincere contro uno tra Jan-Lennard Struff e Yannick Hanfmann per evitare un doppio molto pericoloso. Più abbordabili, invece, i britannici nel singolare con Arthur Fery e Cameron Norrie, ma ancora più minacciosi per quanto riguarda il doppio. La Gran Bretagna, infatti, può contare sul numero 1 del mondo Henry Patten e il 3 volte vincitore Slam Neal Skupski.

Nella parte alta del tabellone si affrontano l’Italia – con Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori – e la Corea del Sud e Repubblica Ceca-Canada. Un’eventuale finale, in programma il 29 novembre alle ore 15.00, contro gli Azzurri sarebbe la perfetta conclusione e certamente l’epilogo più affascinante dopo la sconfitta nella passata edizione. E pensare che Filippo Volandri avrebbe potuto schierare anche Jannik Sinner, out da luglio per un infortunio al ginocchio, per aggiungere un altro capitolo alla spettacolare rivalità con Carlos Alcaraz.

Prospettive: le chiavi per tornare sul trono

Tra le papabili per la vittoria finale, il margine d’errore della Spagna è legato principalmente alle condizioni del numero 3 del mondo. ‘Carlitos’, infatti, nonostante il trionfo, è uscito malconcio dalle Finals di Torino dopo il problema al ginocchio rimediato a poche ore dall’inizio del torneo e quello alla coscia subito durante il match contro Daniil Medvedev. La gestione delle energie del murciano sarà un fattore cruciale: se al 100%, le Furie Rosse sarebbero praticamente sicure di partire sempre sull’1-0, visto anche il livello espresso da Alcaraz in questa parte finale di stagione sul cemento indoor (4 titoli vinti e un record di 21-1).

Per la squadra di Ferrer, con una coppia di singolaristi di questo livello, l’obiettivo sarà quello di chiudere i conti già nei primi due match ed evitare il doppio decisivo. Qualora, però, le sfide da sabato in poi dovessero allungarsi al terzo incontro, l’esperienza e la qualità di Granollers dovranno compensare l’assenza di una coppia fissa di ruolo e di un altro specialista al suo fianco. Martinez, infatti, in doppio non è mai entrato nella Top 50 mondiale, fermandosi alla posizione numero 51 nel 2022, e ha vinto un solo titolo nel circuito maggiore (ATP 250 di Kitzbuhel 2022).

Il regolamento

Ogni sfida è composta da tre incontri, due singolari e un doppio. In singolare si affrontano i due ‘numeri uno’ e i due ‘numeri due’ delle rispettive formazioni, mentre i doppisti possono essere nominati fino a pochi minuti prima dell’inizio della partita. Supera il turno la Nazionale che vince due incontri. Qualora il punteggio dovesse essere sul 2-0 dopo i due singolari, non sarà necessario disputare il match di doppio. Tutte le partite, sia di singolare che di doppio, si giocano al meglio dei tre set tradizionali, con tie-break sul 6-6. È possibile sostituire un massimo di tre giocatori designati fino alle ore 11.00, ora locale dell’evento, del giorno precedente all’inizio previsto delle Finali.

Il recap del programma

La Spagna scenderà in campo giovedì 26 novembre alle 10.00 contro l’Austria. In caso di successo, tornerà a giocare sabato 28 novembre alle 12.00, in semifinale contro la vincente del confronto tra Germania e Gran Bretagna. Dall’altra parte del tabellone si giocheranno invece le sfide tra Repubblica Ceca e Canada e tra Italia e Corea del Sud: le due vincitrici si affronteranno nella prima semifinale venerdì 27 novembre alle 16.00. La finale è in programma domenica 29 novembre alle 15.00.