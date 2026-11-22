“Non mi considero il migliore al mondo, ma credo che io, Zverev, Sinner e Shelton scendiamo in campo sentendoci i numeri 1: quella fiducia è fondamentale. Oggi, però, il vero numero 1 è Zverev: lo merita e bisogna riconoscerglielo“. Carlos Alcaraz ha parlato così, nella conferenza stampa successiva alla sua vittoria nelle Nitto ATP Finals 2026. Lo spagnolo, sconfiggendo Alexander Zverev (6-2 7-6(7)), ha conquistato il “Torneo dei Maestri” per la prima volta in carriera. Una sensazione che ha descritto così: “Sono davvero fiero di tutto ciò che io e il mio team abbiamo fatto in questa settimana. Per me è stato davvero difficile gestire la pressione e le mie condizioni fisiche“. Inoltre, sull’imminente Coppa Davis ha detto: “È molto importante per me, continuerò a ragionare partita su partita come ho fatto finora“.

La finale e quel trucco per rispondere

Per quanto riguarda la vittoria su Zverev, Alcaraz ha svelato un retroscena. Durante il riscaldamento pre-partita, infatti, lo spagnolo ha chiesto al suo sparring partner di servire da dentro al campo, anziché dalla linea del servizio. Il classe 2003 ha spiegato: “Non tutti gli Junior servono a 230 all’ora, quindi gli ho detto di servire da dentro il campo affinché io potessi sentire davvero la potenza e la velocità del servizio. Potrebbe essere stata la chiave della mia efficacia in risposta oggi”.

Alcaraz ha detto di aver messo particolare attenzione proprio nel preparare la risposta al servizio di Zverev: “Sapevo che non aveva ancora subito un break, a inizio partita ero concentratissimo sul mettere in campo quante più risposte possibili“. La risposta è stata un fattore determinante per Alcaraz, così come è stato cruciale rimontare nel tie-break che vedeva Zverev avanti 6-3: “Ci eravamo allenati all’inizio del torneo e avevamo giocato due tie-break, entrambe le volte avevo rimontato. Pensavo a quello e mi dicevo che l’avrei ribaltata di nuovo”.

Cantando e ballando

Il vincitore di 7 titoli Slam ha analizzato anche un aspetto goliardico della propria finale: “Cantavo e ballavo durante i cambi di campo? C’erano davvero delle belle canzoni, mi aiuta a rilassarmi e entrare nel mio flow. Quando riesco a rilassarmi tutto procede per il meglio”. Alcaraz ha poi tessuto le lodi del proprio allenatore: “Samuel Lopez ha fatto un lavoro incredibile, sono fiero di lui e di tutta la squadra. Durante l’infortunio l’hanno resa davvero facile, hanno fatto un lavoro incredibile fuori dal campo”.