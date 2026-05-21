Next Gen Atp Finals, si torna in Italia: Reggio Calabria scelta come sede del 2026

Le Next Gen Atp Finals tornano a colorarsi di azzurro. Il torneo più importante per i talenti under 20 in ascesa nel circuito, dopo esser già stato ospitato nella nostra penisola dal 2017 al 2022 a Milano, approda nella metà di dicembre a Reggio Calabria, individuata come sede per il 2026. L’indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport ha trovato conferme a seguito delle recenti riunioni svolte in Calabria tra i vertici dell’ATP e i dirigenti FITP.
Dopo tre anni a Gedda, in Arabia Saudita, (2022-2025) la competizione è pronta a tornare sul suolo italiano. L’evento avrà sede al PalaCalafiore (8mila posti), palazzetto della Viola Basket, posizionato accanto al circolo del tennis Rocco Polimeni, che avrà la funzione di appoggio per i tennisti in gara.