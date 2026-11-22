Le voci su un possibile intervento chirurgico al ginocchio destro di Jannik Sinner si fanno sempre più insistenti, sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali. A parlarne è stato anche Brad Gilbert, leggendario coach statunitense, intervenuto al podcast “The Big T”, dove ha commentato la situazione fisica dell’azzurro e le possibili conseguenze di un’eventuale operazione.

“Ha aspettato pazientemente, ma ho sentito che rischia comunque l’operazione“, ha esordito Gilbert, facendo riferimento alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

L’ipotesi di un intervento, secondo l’ex allenatore americano, comporterebbe uno stop non breve, seppur senza un’operazione particolarmente invasiva. “Non sarebbe un intervento completamente invasivo, ma lo costringerebbe a stare ai box per altri 3-4 mesi”, ha spiegato.

Un’eventualità che metterebbe a rischio l’inizio della prossima stagione, con Sinner che potrebbe essere costretto a saltare anche il primo Slam dell’anno, l’Australian Open. Gilbert ha infatti ipotizzato un rientro non prima della stagione sulla terra rossa: “Se così fosse, non tornerebbe in campo prima della stagione sulla terra”.

Le indiscrezioni restano al momento tali, in attesa di eventuali aggiornamenti sulle condizioni del ginocchio destro del numero uno azzurro e sulle decisioni che verranno prese per il suo recupero.