Coppa Davis 2026: cosa aspettarsi da Repubblica Ceca-Stati Uniti

Al via il secondo round delle qualificazioni della Coppa Davis 2026. 14 nazioni, 7 tie con in palio un posto per partecipare alle Final 8 di Bologna, in programma dal 24 al 29 novembre. Tra venerdì 18 e sabato 19 settembre, andrà in scena una delle sfide più interessanti di questi Qualifiers, quella tra Repubblica Ceca e Stati Uniti. La squadra capitanata dall’ex numero 4 del mondo Tomas Berdych, ospiterà la nazionale più vincente della storia di questa competizione con 32 successi, guidata dall’ex specialista di doppio Bob Bryan. L’ultimo trionfo per gli americani risale al 2007, mentre i cechi sono riusciti a conquistare il loro terzo e ultimo titolo nel 2013. Gli Stati Uniti comandano 5-2 nei precedenti in questa competizione.

Gli USA sulle spalle di Shelton

Gli ospiti affronteranno la Repubblica Ceca schierando Ben Shelton, Learner Tien, Martin Damm e i due doppisti Christian Harrison e Austin Krajicek. Occhi puntati sul finalista dell’ultimo US Open e nuovo numero 4 del mondo, andato via da New York con una grande delusione (sconfitta in 4 set contro Alexander Zverev), ma con la consapevolezza di aver giocato il miglior torneo della sua vita ed essere arrivato ad un passo dal sogno Slam. L’obiettivo del nativo di Atlanta, adesso, è quello di guidare gli Stati Uniti e di portarli a Bologna per provare ad alzare il trofeo dopo quasi 20 anni dall’ultima volta.

Ad aiutare Shelton in questa impresa, come seconda forza in singolare ci sarà proprio Tien, salito al numero 13 del ranking mondiale, dietro solo allo stesso Shelton, Taylor Fritz e Frances Tiafoe per quanto riguarda i connazionali. Il californiano classe 2005, dopo l’ottimo US Open disputato (ottavi di finale), è pronto a prendersi la scena anche in Coppa Davis.

La coppia Mensik-Lehecka

Per contrastare il duo Shelton-Tien, Berdych punta sulla coppia formata da Jakub Mensik (n.15 ATP) e Jiri Lehecka, scivolato alla posizione numero 24 in classifica. Venerdì 18 Mensik se la vedrà con Tien, in una sfida che sa di rivincita per il ceco, uscito sconfitto in cinque set al terzo turno di Flushing Meadows proprio contro lo statunitense. Toccherà, invece, a Lehecka provare a fermare Shelton. I due in stagione si sono incontrati solo una volta, al penultimo atto dell’ATP 25o di Stoccarda, terminato con la vittoria dell’americano.

In panchina, pronto a subentrare, ci sarà anche il numero 65 ATP Vit Kopriva, accompagnato dai due doppisti Adam Pavlasek e Patrik Rikl.

IL REGOLAMENTO

Come già accaduto nel round d’apertura disputato a fine gennaio, ci saranno ancora sfide a eliminazione diretta con fattore campo. Format vecchio stile per la due-giorni di partite: cinque incontri da disputare, 4 singolari e 1 doppio, tutti al meglio dei tre set. Le 7 Nazionali che usciranno vincitrici da questo fine settimane raggiungeranno l’Italia in finale, unica squadra ad essere già qualificata per le Final 8 di Bologna in quanto paese ospitante.

DOVE VEDERE LA COPPA DAVIS

I diritti della competizione anche quest’anno appartengono a SuperTennis, che trasmetterà una selezioni di incontri sul proprio canale (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Tutte le partite integrali saranno invece disponibili sulla piattaforma SuperTennis+ (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).