Laver Cup, Nakashima prende il posto di Shelton nel Team World

Cambio nel Team World in vista della Laver Cup di Londra. Brandon Nakashima, attuale numero 16 del ranking ATP, prenderà il posto di Ben Shelton nella squadra che affronterà il Team Europe.

Per Nakashima sarà la prima partecipazione alla Laver Cup. L’americano arriva all’appuntamento dopo un’ottima stagione sul cemento, impreziosita dalla finale raggiunta al Masters 1000 di Montreal e dalla semifinale al Masters 1000 di Cincinnati.

Risultati che gli hanno permesso di salire fino alla 16ª posizione mondiale e di avvicinarsi al suo miglior ranking ATP in carriera. A Londra avrà quindi l’occasione di fare il suo esordio nella competizione e di chiudere una stagione fin qui particolarmente positiva sul cemento.