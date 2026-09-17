Rafa Nadal torna in campo a Manacor: sarà la prima volta davanti al pubblico dopo il ritiro

Rafa Nadal è pronto a tornare su un campo da tennis, questa volta davanti ai suoi tifosi. Lo spagnolo sarà protagonista il prossimo 3 ottobre alla Rafa Nadal Academy di Manacor, dove è in programma una giornata di esibizioni per celebrare i dieci anni dalla nascita dell’Accademia. Un appuntamento particolare per l’ex numero uno al mondo, che tornerà a impugnare una racchetta davanti al pubblico dopo la conclusione della sua carriera professionistica.

L’evento, denominato Rafa Nadal Academy Slam, prenderà il via alle 17:00 e vedrà Nadal condividere il campo con alcuni protagonisti che hanno avuto un ruolo importante nel suo lungo percorso nel tennis, tra ex avversari e amici. I nomi degli altri partecipanti non sono ancora stati resi noti e l’Accademia dovrebbe fornire ulteriori indicazioni nei prossimi giorni.

Il ritorno a casa

Per Nadal sarà un ritorno particolarmente significativo. L’ultimo incontro ufficiale della sua carriera risale al novembre 2024, quando scese in campo a Málaga con la Spagna nelle Finali di Coppa Davis. Da allora il classe 1986 ha continuato a essere legato al mondo del tennis soprattutto attraverso la sua Academy e i diversi progetti che lo vedono coinvolto. Il 3 ottobre, però, tornerà dall’altra parte della rete. Lo farà a Manacor, nella sua città, proprio nella struttura che porta il suo nome e che nel 2026 festeggia il decimo anniversario dalla fondazione.

Esibizione davanti ai tifosi

Non si tratterà naturalmente di un ritorno all’attività agonistica. Nadal parteciperà a una serie di incontri di esibizione organizzati per celebrare la storia dell’Accademia e il suo primo decennio di attività. L’accesso al campo centrale sarà limitato in base alla capienza dell’impianto, mentre i dettagli relativi alla vendita dei biglietti devono ancora essere comunicati. Per chi non sarà presente a Manacor ci sarà comunque la possibilità di seguire l’appuntamento da casa: il Rafa Nadal Academy Slam sarà infatti trasmesso in diretta da Movistar Plus. Resta invece da scoprire chi saranno i giocatori che accompagneranno Nadal in questa giornata speciale.